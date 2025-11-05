Fallece Mladen Žižović tras colapsar en pleno partido

Belgrado, Serbia – El mundo del fútbol se encuentra de luto tras la trágica y repentina muerte de Mladen Žižović, entrenador bosnio del club serbio FK Radnički 1923, quien falleció el 3 de noviembre de 2025 a la edad de 44 años tras sufrir un infarto en pleno partido de la Superliga Serbia.

Žižović, que apenas llevaba unos días al frente del Radnički 1923, se desplomó en la banda cerca del minuto 22 del encuentro que su equipo disputaba contra el FK Mladost Lučani. Inmediatamente recibió atención médica en el campo y fue trasladado a un hospital cercano.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el entrenador bosnio no pudo ser reanimado y se confirmó su deceso, presumiblemente a causa de un paro cardíaco fulminante.

La trágica noticia se comunicó a los jugadores y al cuerpo técnico en el estadio unos 20 minutos después de que el partido se hubiera reanudado. Las imágenes televisivas capturaron momentos de profunda conmoción y dolor, con futbolistas de ambos equipos cayendo al césped, visiblemente devastados e inconsolables, lo que llevó a la suspensión definitiva del encuentro.

Una Pérdida para la Comunidad Futbolística

Mladen Žižović era una figura respetada en el fútbol de los Balcanes, tanto por su trayectoria como jugador, llegando a ser internacional con la selección de Bosnia y Herzegovina en 2008, como por su dedicación en los banquillos. Antes de su reciente paso por el Radnički 1923, dirigió a varios equipos, destacando su labor con el Borac Banja Luka, al que llevó a su mayor éxito europeo en la Liga Conferencia de la UEFA la temporada pasada.

Su club, el FK Radnički 1923, emitió un emotivo comunicado lamentando la pérdida: “Con el más profundo dolor, informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro entrenador, Mladen Žižović, ha fallecido… Nuestro club ha perdido no solo a un gran especialista sino, sobre todo, a una gran persona, un amigo… Descansa en paz, joven”.

La Federación Serbia de Fútbol y numerosos clubes de la región se han sumado a las condolencias, destacando su pasión por el deporte y el vacío que deja su prematura partida. Žižović deja un legado de esfuerzo y profesionalismo, y su recuerdo perdurará en la memoria de la comunidad futbolística.