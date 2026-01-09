Fallece Carlo Cedeño Treviño, ex jugador de Búfalos y Auténticos Tigres

Por Regio Deporte

MONTERREY, N.L. – El fútbol americano de Nuevo León se viste de luto. Con profunda tristeza, se confirmó el fallecimiento de Carlo Cedeño Treviño, quien fuera un destacado jugador formado en las filas del Club Búfalos A.C. y que portó con orgullo los colores de los Auténticos Tigres de la UANL.

​La noticia ha causado una gran consternación en la gran familia del ovoide en el estado. Carlo es recordado no solo por su entrega y pasión dentro del campo, defendiendo el jersey oro y azul en la ONEFA y sus inicios en la MFL con Búfalos, sino también por su calidad humana y compañerismo fuera de las canchas.

​Un legado de pasión

Tanto la comunidad universitaria como la de su club de origen se han unido en mensajes de solidaridad. Directivos, ex compañeros de equipo y entrenadores han expresado sus más sentidas condolencias, recordando su trayectoria deportiva y el ejemplo de disciplina que siempre mostró.

​Desde este espacio, nos unimos a la pena que embarga a la familia Cedeño Treviño, deseándoles pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, Carlo.