Expulsados de Eindhoven los 180 aficionados del Napoli detenidos

Roma, 21 oct (EFE).- Los 180 aficionados del Nápoles que fueron detenidos en la noche del lunes en Eidhoven, en la víspera del duelo de Liga de Campeones ante el PSV, fueron expulsados este martes de la ciudad neerlandesa con las entradas al partido anuladas.

El grupo de aficionados fue localizado la madrugada de este martes cerca del centro de la ciudad, momento en el que la policía les requirió que abandonaran la zona.

Tras negarse a cumplir con la indicación, los agentes procedieron a su arresto por violar el reglamento municipal sobre aglomeraciones.

Los aficionados fueron transportados a una comisaría para ser interrogados y en la mañana de este martes se emitió la orden de expulsión de la ciudad, así como la anulación de las entradas a aquellos aficionados que poseían, según confirmaron los medios italianos.

Las autoridades locales aseguraron que no se produjeron desórdenes ni peleas, y que el operativo tenía como objetivo evitar precisamente ese tipo de incidentes. Además, fueron arrestados 4 aficionados del PSV.

El partido está declarado de alto riesgo, pues la afición del Nápoles está hermanada con la del Feyenoord, rival del PSV; mientras que la del conjunto de Eindhoven está hermanada con la del Inter de Milán, rival de los napolitanos.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, confirmó que está siguiendo el caso y que la embajada italiana en La Haya ha enviado personal para asistir a los detenidos.

“La embajada en La Haya ya ha enviado personal y ya están presentes agentes de la División de Investigación General y Operaciones Especiales italiana (DIGOS). La policía holandesa expulsará a los aficionados sin entrada.”, escribió Tajani en su cuenta de X.

