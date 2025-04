Explica Guido la falta de gol en Tigres 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres entraron en una crisis de gol al registrar 270 minutos oficiales fin poder marcar, hecho que explicó Guido Pizarro.

El técnico argentino detalló lo que puede estar fallando en el sistema para que la ofensiva tenga la “pólvora mojada”, aunque confesó ser su responsabilidad de darles las herramientas necesarias para romper esa malaria.

“Todavía no logramos interpretar y me ocupa a mí, qué herramientas darle al equipo para encontrar esos canales. Pero estos juegos nos ha costado esta comprensión de lo que tenemos que hacer,, más el último porque estaban muy replegados. Pero la pregunta que me hago es qué herramientas les puedo dar para ser más ofensivos, siempre entendiendo la estructura del equipo y las situaciones de gol son consecuencias de cómo funcionamos que al principio lo hacíamos mejor en juego posicional y tratar de retomar ese camino para recuperar en ese aspecto”, comento.

Bajo esta misma línea, el “Conde” sabe de lo importante que será marcar el día martes contra Galaxy, pues un gol de visita en dicha instancia los obligará a ir por más anotaciones.

“Son partidos donde el gol de visita cuenta mucho, entender y trata de no darles chances al rival, pero lo más importante es nuestro equipo y funcionamiento, estamos en los últimos juegos hemos dejado de hacer lo que veníamos haciendo en ese aspecto (gol) a veces eso conspira un poco para esa situaciones pero nos ocupa eso, ser más incisivos y mañana tratar de sacar una ventaja desde el primer minuto”, agregó.

Por otro lado, el experimentado aclaró la situación con Ozziel Herrera y Jesús Angulo, quienes están en duda para ver acción contra los angelinos. Además, la prioridad es la llave en el torneo internacional mucho antes que el clásico regio del sábado.

“Todavía tenemos unas horas para determinar si llegan o no, Ozzie y Angulo todavía estamos a la expectativa de estas horas y veremos cómo llegan, nadie va a correr un riesgo de que se puedan lesionar más grave de lo que tienen, nos dirán cómo se sienten y veremos quienes inician.

Mañana los enfrentaremos con los mejores jugadores que estén disponibles en el nivel físico con la ilusión de pasar es una competición en la que aspiramos llegar a lo máximo y después en el clásico, mañana es importante por el resultado y formas, tenemos que dar un paso adelante, entiendo la importancia de la semana pero también del juego de mañana y lo que se requiere de cada uno de nosotros”, finalizó.

Concuerda con Guido

Al lugar también habló Nicolás Ibáñez, quién estuvo de acuerdo con su entrenador sobre la sequía de gol del cuadro regio.

“Si Guido lo dijo es porque lo ve así y todos los vemos de esa manera. Somos autocríticos y estamos fallando ahí, trabajando para que vuelva el gol y poder ganar. Nos están faltando los últimos pases, no apurarnos y tener paciencia para elegir la mejor opción pero estamos trabajando y hablando mucho ojalá mañana se de todo como pensamos”, dijo.

Los norteños suman cuatro partidos (uno de ellos amistoso) sin poder anotar, mismo número de juegos con ausencia de triunfo.