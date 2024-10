Excompañeros y demás personalidades se despiden de Pete Rose

Reacciones al fallecimiento de Pete Rose, líder de imparables de la MLB, quien fue vetado del béisbol por apostar en partidos.

“Nuestros corazones están tristes por la noticia de la muerte de Pete. Fue uno de los competidores más feroces que jamás ha visto el deporte y todos los equipos en los que jugó fueron mejores debido a él. Pete fue un Rojo completamente. Nadie amó el deporte más que Pete y nadie amo a Pete más que los Rojos. Nunca debemos olvidar lo que logró” — el dueño principal de los Rojos Bob Castellini.

“Mi corazón está triste. Te amé Peter Edward. Nos hiciste mejores. Sin importar la vida que llevamos. Nadie te podrá reemplazar” — dijo el Salón de la Fama y excompañero de Rose con los Rojos Johnny Bench.

“Major League Baseball extiende sus más sinceras condolencias a la familia de Pete Rose, sus amigos en el juego y los aficionados en su ciudad natal de Cincinnati, Filadelfia, Montreal y más allá que admiraron su grandeza y su determinación en el campo. Que descanse en paz” — dijo MLB en un comunicado.

“Los 24 años de carrera de Pete Rose dejaron una marca indeleble en la historia del béisbol. Con sus 4.256 hits de carrera y sus 17 apariciones en el Juego de Estrellas en cinco posiciones distintas, que no tiene precedente, Rose fue crucial para ”La Gran Máquina Roja” de equipo de los setenta. Los galardones al MVP de la Liga Nacional y Novato Año añaden a su legado. La asociación de jugadores ofrece sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y muchos aficionados, especialmente a aquellos de su amada ciudad natal de Cincinnati”. — dijo la asociación de jugadores de la MLB en un comunicado.

“El Salón de la Fama recuerda a Pete Rose, líder de imparables y de partidos disputados de la MLB, que falleció este lunes. ‘Charlie Hustle’ ganó tres títulos de bateo, fue seleccionado 17 veces al Juego de Estrellas y ganó tres veces la Serie Mundial” — escribió el museo del Salón de la Fama

“Los Filis están entristecidos de enterarse de la muerte de Pete Rose. Siempre será recordado por su determinación y trabajo y por ser parte integral para darle el primer título de Serie Mundial al equipo” — publicaron los Filis de Filadelfia en un comunicado.

“Me sentí triste por la noticia de la muerte de Pete. Mi corazón está con su familia. Fui afortunado de jugar con Pete y verlo todos los días. Como compañero ayudó a incrementar mi confianza, me hizo reír y me mantuvo alivianado. Me enseñó a disfrutar el juego y quizá fue el consejo que más necesitaba” — indicó su excompañero de los Filis Mike Schmidt.

“Absolutamente desconsolado de escuchar la devastadora noticia de la muerte de Pete Rose (corazón). Siempre me hizo sonreír cuando trabajamos juntos en Fox. Fue realmente original y único. Nadie amaba el béisbol más que Pete y lo extrañaré enormemente” — dijo el retirado pelotero Alex Rodríguez.

“Descanse en paz Pete Rose. Otro jugador que debería estar en el Salón de la Fama” — publicó el ex toletero José Canseco.

“El GRAN Pete Rose falleció. Fue uno de los jugadores de béisbol más maravillosos que jamás han jugador. ¡Pagó el precio! Major League Baseball debió permitirle ingresar al Salón de la Fama hace años. ¡Háganlo ahora, antes del funeral!”— expresidente de los Estados Unidos Donald Trump.

“Pete Rose fue un mérito de Cincinnati, del estado de Ohio y de todos los que amaban este deporte. Mis oraciones están con su familia en este momento difícil. Su fallecimiento es un recordatorio que las leyendas viven para siempre y que pertenece al Salón de la Fama” — dijo el senador de Ohio y candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos JD Vance.

“Fran y yo y nuestra familia estamos inmensamente tristes tras enterarnos de la muerte de Pete Rose. En 1963, el sacerdote Bertke nos llevó a mi padre y a mí al primer día de los Rojos. Resultó ser el primer juego de Pete Rose con los Rojos. Fran y nuestra familia tuvimos la dicha de ver jugar a Pete con los Rojos cientos de veces a lo largo de los años. Nadie trabajó más que Pete Rose. Nadie sacó más de su talento natural que Pete Rose. Fue una verdadera dicha verlo jugar. Fran y yo extendemos nuestras sinceras condolencias a los hijos de Pete y su familia” — dijo el gobernador de Ohio Mike DeWine.