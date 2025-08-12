Ex técnica felina dirigirá a selección de España

*Tuvo grandes números con las Tigres.

Su paso por Tigres Femenil fue importante, y los buenos resultados que ha dado le han valido para ser considerada para hacerse cargo de la Selección Española Femenil Sub 17.

Se trata de la española Milagros Martínez, que asumirá al cargo según anunció la Federación Española de Futbol.

Su historia en México comenzó con Bravas de Juárez, y de ahí pasó a dirigir a las Tigres Femenil, donde logró 2 títulos de Liga y un Campeón de Campeones; dirigió un total de 71 partidos, en los que cosechó 52 victorias, 13 empates y apenas seis derrotas entre Liga y Liguilla.