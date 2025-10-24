Ex figuras de la NBA arrestadas por fraude en apuestas

*Chauncey Billups y Terry Rozier ya bajo arresto.

Un nuevo escándalo por fraude en apuestas está sacudiendo el deporte, y ahora es a la NBA, y con ex jugadores y aún empleados de dos equipos, involucrados en dichos fraudes.

Se trata de Chauncey Billups, técnico de los Blazers, y de Terry Rozier, escolta del Heat.

El primero está acusado de amañar juegos de naipes de elevadas apuestas, esto vinculado a familias del crimen organizado, que estafaron a participantes por al menos $7 millones de dólares.

El segundo está acusado en un esquema separado de explotar información privada sobre jugadores para ganar apuestas en encuentros de la NBA.