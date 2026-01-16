Ex entrenadora de Rayadas dirigirá a la India

**Amelia Valverde enfrenta un gran reto.

Luego de una etapa exitosa en el futbol mexicano, Amelia Valverde comienza un nuevo capítulo en su trayectoria profesional. La entrenadora costarricense dejó en noviembre pasado su puesto como directora técnica de Rayadas de Monterrey y ahora regresará al ámbito de selecciones nacionales, aunque esta vez lejos de su país natal, ya que asumirá el mando de la selección femenil de India.

Valverde tomará las riendas del combinado indio con la mira puesta en la Copa Asiática Femenina de 2026, torneo en el que enfrentará a representativos de alto nivel como Vietnam, Japón y China Taipéi. Se trata de un desafío inmediato y de gran exigencia para la estratega que dejó huella en el futbol femenil mexicano con el conjunto regiomontano.

La entrenadora cuenta con una amplia experiencia internacional, pues dirigió a la selección de Costa Rica entre 2015 y 2023, periodo en el que participó en dos Copas del Mundo, Canadá 2015 y Australia/Nueva Zelanda 2023. Además, durante ese ciclo obtuvo tres preseas internacionales: oro en los Juegos Centroamericanos de Nicaragua 2017, plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En su paso por Rayadas, Valverde no solo destacó por conquistar dos títulos de la Liga MX Femenil, sino también por su capacidad de liderazgo y la cercanía que logró con jugadoras y afición, consolidándose como una figura clave en la historia del club. Bajo su conducción, el equipo disputó 88 encuentros oficiales, incluyendo torneos como Campeón de Campeonas, la Summer Cup y la Copa de Campeonas de la Concacaf.

No obstante, el Apertura 2025 representó un periodo complicado para el conjunto regiomontano. La falta de resultados positivos llevó a una reestructuración en el banquillo, que culminó con la salida de Valverde, luego de que Rayadas cerrara el torneo con una dura eliminación ante América en los Cuartos de Final. Ahora, la estratega buscará trasladar su experiencia y éxito al futbol asiático.