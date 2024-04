Everardo Fonseca se queda a un paso del Top-10

El piloto capitalino, representante de la marca chiapaneca Xelix, inició la jornada de actividades con buenos ritmos para concretar una décima posición en la parrilla de salida, situación que motivaba a todo el equipo para pelear por los primeros lugares.

Ya durante la carrera, el representante de Xelix, empresa con más de 28 años de experiencia dedicada al diseño y comercialización de productos para el descanso, comenzó a escalar posiciones paulatinamente durante los primeros giros, sin embargo, los contactos se presentaron al por mayor y lamentablemente en uno de ellos se vio involucrado. Tras el percance, el radiador sufrió daños importantes, y su entrada a pits fue inminente; todo parecía perdido, pero ni el equipo Tame Racing, ni el piloto se rindieron.

Tras las reparaciones a la camioneta #94 y un cambio completo de radiador, pudo reincorporarse a la competencia, con el objetivo de sumar el mayor número de puntos posibles, recordando que llegó a esta carrera en la tercera posición del campeonato.

Everardo sabía que se presentarían más accidentes, gracias al calor que haría merma en el rendimiento de sus contrincantes, y sin tener que volver a entrar a pits podrían recuperar las vueltas perdidas, y para su fortuna la apuesta funcionó y lentamente recuperaba posiciones.

Cada bandera amarilla, fue aprovechada por el piloto de Xelix para ir hacia al frente y así sumar puntos que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

“Fue una carrera muy intensa, muchos accidentes y en uno nos tocó salir afectados, me los encontré de frente y ya no pude hacer nada para evitarlo, el radiador se dañó y tuvimos que entrar a cambiarlo, los mecánicos hicieron un gran trabajo, y gracias a ellos pudimos regresar a correr, lamentablemente el tiempo no nos alcanzó, pero nos quedamos con lo valioso y pudimos terminar y sumar puntos, la revancha vendrá y volveremos a estar en la pelea por la victoria”, dijo Fonseca.

La próxima cita de Everardo Fonseca, en la Trucks México Series, será el 4 de mayo cuando el serial llegue a Chihuahua y compita en la carrera nocturna en el Dorado Speedway.