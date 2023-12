Eva Espejo, nueva Directora Deportiva de Rayadas

Monterrey, Nuevo León. El adiós a Rayadas que Eva Espejo anunció la tarde del jueves a través de sus redes, fue sólo en las canchas, pues la experimentada tomara su nuevo rol de “pantalón largo” y ese será la de Directora Deportiva.

La experimentada fue presentada a su cargo en el estadio BBVA ante los medios, donde su primer encargo, en conjunto con el presidente del club, José Antonio Noriega, será el buscar técnico para el conjunto albiazul, descartando así a Carla Rossi como prospecta para ocupar el banquillo regio.

“Primero, siempre he planeado mi vida para tener muchas opciones, una de las opciones que me ha atraído es ser Directora Deportiva, siempre he pensado que tiene que ver con la construcción del equipo, es el vínculo entre la cancha y lo que el club puede desear, es algo que me hace sentir cómoda, era necesario dar el paso, los cambios de ritmo pueden ser acelerar o parar, no paro pero es la perspectiva de desarrollarme en el mejor momento.En el caso de Carla, estará con nosotros, nos ha traído nuevas ideas, ella fue el inicio del cambio de una estructura nueva en la femenil, ella es nuestra auxiliar institucional, es alquien que queremos que siempre esté con nosotros, recordándonos hacia donde vamos.

Yo no me quiero perder la oportunidad de estar en un equipo que busca ser el mejor del mundo, el primer paso es que la estructura tenga una cabeza, el siguiente será escoger un entrenador, buscar torneos internacionales, alianzas estratégicas”, mencionó Espejo.

La ex entrenadora dio la vuelta a la página en esa etapa, enfocándose de lleno ahora en brindar mejores plantillas a futuro en busca del tercer título rayado.

“Ya lo pasado pasado, procuro no voltear a ver a esa etapa, me quedo satisfecha con el trabajo de las jugadoras, al final mi desesperación es con el tema arbitral, es que no se respeta el trabajo de las jugadoras, son cosas fuera de nuestro control que afectan un gran torneo de ellas.

Es lo que me duele, la afición que esperaba más de nosotros, jamás me escudaré en ese tipo de decisiones, destaco el planteamiento de las jugadoras, tuvieron una idea de juego, una estructura, al final las cosas suceden de otra manera, ellas se mantuvieron de pie, quedamos dolidos y eso nos deja experiencias. Ya lo sabrán a su tiempo, podrá haber sorpresa con las plazas de extranjeras”, agregó.

Dentro de la conferencia de presentación, se dejó ver que una de las partes que se trabajará en conjunto será buscar partidos de talla internacional, con el fin de mejorar el nivel futbolístico. Confirmando el famoso ‘Tato’ una alianza con North Carolina Courage a nivel de fuerzas básicas.

“Es así, la intención es tener un ejemplo partidos amistosos contra equipos importantes a nivel mundial, también competencias oficiales como Copa Libertadores o Leagues Cup femenina, eso no depende de nosotros pero nos preparamos para tener protagonismo, tenemos una alianza con el North Carolina Courage, tenemos una alianza a nivel femenil y en fuerzas básicas, la intención es hacer ese tipo de alianzas, encontrar las mejores alianzas, los mejores procedimientos y que el mundo conozca mejor a las Rayadas”, finalizó Noriega.