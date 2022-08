Europa está al alcance para los mexicanos en Tigres

Monterrey, Nuevo León. La incorporación de Jorge Sánchez al Ajax de Países Bajos, es un caso más de otro mexicano potenciado por Miguel Herrera que emigra al fútbol europeo.

Ante esto, el ‘Piojo’ deseo el mayor de los éxitos al lateral pero negó que esta clase de plan (vender mexicanos) sea el que se busque de momento con su actual club, Tigres. Sin embargo, no descartó salidas de futbolistas nacionales en dado caso que lleguen propuestas interesantes.

“Primero felicitar a Jorge, es un logro importante en su carrera pero me interesa hablar más de los de mi plantel, que tenga todo el éxito del mundo y como mexicanos que siga abriendo puerta a los demás. No traemos jugadores para pensar en venderlos, pero si llegan propuestas interesantes para el club seguramente se analizarán, tenemos jugadores (mexicanos) buenos sin dudas, con bastante talento para emigrar en cualquier momento.

La idea es que se queden aquí pero dependerá de cada muchacho, el cómo se desenvuelva y el seguimiento del equipo extranjero para poder emigrar. Angulo ha tenido torneos, desde Atlas, extraordinarios; Córdova con América tuvo buenos y el primero acá no fue adaptándose como quisiéramos pero hoy retoma el gran nivel; Ray ofrece más oportunidades y las está aprovechando al máximo; Loroña ha tenido buenos torneos, pero nuestra idea es que el equipo sea sólido y fuerte, pero si hay propuestas interesantes ya no me toca verlas a mi ni negociarlas, la directiva las analizar con la gente que tenga que hacerla”, confesó en conferencia.

Sánchez se unió a Raúl Alonso Jiménez y Diego Lainez, como los jugadores que fueron potenciados en gran parte por Herrera y que terminaron marchándose al viejo continente, curiosamente, todos ellos en su etapa como entrenador del América.