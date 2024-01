Euro es el nuevo campeón

Regio Deporte

El fuerte conjunto del Deportivo Euro se convirtió en el nuevo campeón, aunque hubieron de sufrir, para vencer en las tandas de tiros desde el punto penal, al Deportivo Membis, dentro del torneo de futol de la liga Popular Escobedo.

Duelo atractivo de principio a fin, celebrado en el campo cinco de Camino Real, el cual fue visitado por una gran cantidad de aficionados, quienes disfrutaron de acciones de gran nivel, dentro de la categoría de la Primera División.

El primer tiempo fue muy peleado, al grado de emparejar a cero goles por bando, pero en la complementaria vendría lo más interesante, cuando Euro aprovecha parpadeo defensivo, donde aparece la figura de Luis Rosas para poner el cascabel al gato, con el tanto de la quiniela, ante la algarabía de sus seguidores.

No obstante Membis intentaba una y otra vez darle alcance a sus rivales, pero no encontraba el camino, ya que la retaguardia contraria mantenía a raya a los artilleros y el tiempo estaba por concluir, cuando en avanzada por el centro de Membis, les cometen falta, donde el árbitro no duda en marcar tiro libre directo, cobrado por Antonio “Sandía”Hernández quien suelta gran disparo que se incrusta por el ángulo superior izquierdo, ante la sorpresa de Euro y admiración de los asistentes y emparejar el marcador, lo que obligó a los tiempos extras.



En los dos agregados se presentó mucho peligro en ambas guaridas, pero el marcador se quedó quieto, por lo que extienden a los tiros desde el punto penal, donde se escribe la historia, cuando el portero de Euro Alfonso Padilla rechaza un disparo, que le valió para ganar el título.

Al final del encuentro, el señor Carlos Medina, presidente de la liga Popular Escobedo llevó a cabo la ceremonia de entrega de los trofeos al campeón y subcampeón.