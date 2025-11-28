Estudiantes le da la espalda a Rosario Central en repudio al título

Rosario, Santa Fe – El fútbol argentino vivió un momento de alta tensión y controversia en la previa del duelo por los Octavos de Final del Torneo Clausura 2025 entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata. La razón no fue otra que el pasillo de honor que el equipo platense se vio obligado a realizar al “Canalla”, recientemente proclamado Campeón de la Liga Profesional por la AFA en una decisión que ha generado un terremoto en el ambiente deportivo.

La Polémica del Título Anual

Días antes del encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgó a Rosario Central el título de “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó en el año, desatando una ola de críticas y controversias sobre la legitimidad de dicho campeonato.

El Gesto de Repudio del “Pincha”

A pesar de la obligación protocolar, Estudiantes de La Plata dejó en claro su total desacuerdo y repudio hacia la polémica decisión. Cuando los jugadores de Central salieron a la cancha, fueron recibidos por los futbolistas del “Pincha” en el tradicional pasillo de campeón, pero con un gesto inédito y cargado de simbolismo:

Los jugadores de Estudiantes se formaron dándoles la espalda a los futbolistas de Rosario Central.

Este acto, que rompió con toda tradición de deportividad y respeto, fue una clara señal de protesta ante lo que consideran un título ilegítimo, poniendo un tono de hostilidad y bronca al comienzo de un partido que ya era caliente.

El mensaje fue contundente: Estudiantes cumplió con el protocolo, pero lo hizo desde el desprecio al reconocimiento, agregando una capa de drama e indignación a un encuentro que terminó con la victoria de Estudiantes (1-0) y la eliminación del recién proclamado campeón.