Estudiante de Prepa 2 se corona como campeón “purépecha” de taekwondo

Con sus objetivos bien definidos, y con la edad para conquistar cualquier reto que tenga enfrente en busca del éxito, alternado sus actividades escolares con el deporte, Diego Pedraza Imar a sus penas 15 años se ha proclamado ya como uno de los campeones nacionales de la XXi Copa Zamora Purhépecha 2022.

El evento avalado por la Federación Nacional de Tae Kwondo realizado durante los días 15 y 16 de octubre y que contó con la participación de más de 800 competidores, es uno de los más importantes del país, ya que en él también participan deportistas integrantes en los selectivos nacionales de esta disciplina.

“Este fue un evento muy grande donde me tocó afortunadamente, salir con la victoria, lo que considero un paso importante en mi formación como deportista”, expresó el taekwondoin regiomontano.

“Yo inicie en el tae kwondo, gracias a que mi madre me empezó desde la edad de 7 años a meter en clases de este deporte y de ahí fue como nació mi amor por él, y donde llevo ya casi 8 años practicándolo”, comentó el joven estudiante de primer semestre de la Preparatoria N° 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Es un orgullo para los Vaqueros, contar con deportistas y estudiantes tan destacados como Diego, que siguen demostrando su capacidad en eventos de gran trascendencia a nivel nacional, lo que los lleva a seguir formando un carácter exitoso desde su temprana edad”, comentó Jorge Elliod Robles Treviño, Jefe del Departamento de Deportes de la Preparatoria 2 de su Coordinador José Antonio Pagaza González, felicitó en forma efusiva al destacado deportista.

A la par de su desarrollo en la disciplina que le ha dejado ya grandes triunfos personales, Diego Pedraza, practicó también la natación, pero la adrenalina del tatami, terminó por convencerlo de que era el lugar donde quería estar para conquistar el mundo.

“He ganado como unos 4 trofeos y unas 20 medallas desde el inicio de mi carrera en diferentes torneos donde he obtenido muy buenas experiencias”, comentó el espigado joven de larga cabellera y de tan solo 15 años de edad.

Con la mirada puesta en verse como seleccionado nacional en un futuro próximo, Pedraza Imar, comenta que el apoyo de su familia ha sido muy importante en su formación como deportista, donde hasta el momento es poseedor de la cinta roji-negra una antes del mayor grado dentro del taekwondo, lo que es muy significativo ya que su trayectoria, representa un ejemplo para su hermano de 8 años que hasta el momento ya alcanzó el grado de cinta amarilla dentro de este deporte.

“La disciplina que me ha dado el deporte, para mi es fundamental para saber combinar el tae kwon do con la escuela, ya que me ha ayudado a superar momentos difíciles en ambas partes y hasta el momento según comentan mis maestros, soy un buen estudiante, lo que me motiva también a echarle más cumpliendo con cada una de mis obligaciones, ya que yo aspiro a estudiar una carrera como arquitectura o algo relacionado con la historia”, comentó el joven taekwondoin.

Para Diego Pedraza Imar, el apoyo de su mamá para él y su hermano es muy importante, ya que ella es quien los apoya en todo momento, llevándolos a los entrenamientos, acompañándolos en competencias, al igual que el resto de la familia.

“En esta vida hay cosas difíciles y cosas fáciles, pero igual todos somos “guerreros”, pero a veces tenemos compañeros que son diferentes, por eso hay que cuidarse de eso, ya que no vale la pena cosas malas, porque al final se van arrepentir mucho de eso y siempre hay que buscar tener una buena vida, no nada más para ti mismo, sino también para tu familia que es al final quien te quiere”, finalizó el deportista universitario en su mensaje dirigido a los jóvenes que buscan lejos del estudio y el deporte encontrar mejores condiciones de vida.