Estrellas del tenis buscan fórmula de la victoria con nuevos entrenadores

Iga Swiatek es el último gran nombre del tenis femenino en haber anunciado un cambio de entrenador, tras Coco Gauff y Naomi Osaka, movimientos que han generado atención hacia la relación entre los tenistas y las personas que los rodean.

La joven polaca de 23 años, ganadora de cinco títulos de Grand Slam, no detalló las razones que le han llevado a poner fin al trabajo con Tomasz Wiktowski, luego de tres años plagados de éxitos.

Desde su título en Roland Garros el pasado mes de junio, su forma ha bajado, y tras no defender su corona en el WTA 1000 de Pekín por “motivos personales”, busca ahora un nuevo entrenador.

Uno de los nombres que suenan es el de la belga Win Fiddette, disponible desde que Naomi Osaka pusiera fin a la colaboración entre ambas el mes pasado.

Los jugadores normalmente esperan hasta el final de la temporada para hacer cambios tan importantes, pero tanto la japonesa como la estadounidense Coco Gauff, se han presentado en el torneo de Pekín con nuevos entrenadores.

Gauff celebra el cambio con un título –

Para Gauff, el cambio trajo de la mano éxito inmediato, luego de que el domingo se proclamase campeona del WTA 1000 de Pekín en su primer torneo con Matt Daly, tras haberse separado de Brad Gilbert.

Daly, que en el pasado entrenó al canadiense Denis Shapovalov, trabajará junto al francés Jean-Cristophe Faurel, que ha formado parte del equipo de Gauff varios años.

Los jugadores de élite normalmente cuentan con un amplio equipoo, que incluye a más de un entrenador, a gurús del fitness, fisioterapeutas, psicólogos, analistas y otros roles.

Gauff declaró que necesitaba “un nuevo comienzo” luego de no poder defender su corona del US Open al caer eliminada en octavos, cometiendo numerosas dobles faltas.

Después, definió su victoria en la final de Pekín como su “mejor partido de lejos en mucho tiempo”.

“Estaba intentando encontrar una mezcla de dos personas que trabajasen bien juntos”, añadió la estadounidense.

Preguntada por la AFP sobre qué factor es el más importante para elegir entrenador, Gauff respondió que “todo depende del punto de tu carrera en el que estés”.

“Obviamente ahora mismo soy muy joven, así que solo busco a alguien que me ayude a desarrollarme a largo plazo”, dijo.

“Segunda familia” –

Osaka volvió en enero a las pistas de tenis tras ser madre, y también buscaba un reinicio luego de no ser capaz de recuperar la forma que la hizo ganar cuatro Grand Slam entre 2018 y 2021.

Después de poner fin a su trabajo con Fissette, llegó a Pekín con Patrick Mouratoglou, uno de los nombres con más prestigio, conocido por haber entrenado varios años a Serena Williams.

A sus 26 años, Osaka se mostró en buen estado hasta tener que retirarse contra Gauff en octavos por una lesión de espalda que le impedirá jugar también la próxima semana en Tokio.

Después admitió seguir “un poco nerviosa” con Mouratoglou, pero dijo: “Día a día nos sentimos más cómodos el uno con el otro”.

“Él tiene mucha confianza en mi habilidad, y en consecuencia eso me da confianza a mí. Tiene un estilo en el que me deja llevar a mí a las conclusiones, pero a la vez me dice cosas”, añadió.

“Sorprendentemente es muy estricto y eso me funciona”, concluyó.

Su rival en la final de Pekín, la checa Karolina Muchova, dijo que lo más importante en la relación entre jugador y entrenador es que sea alguien con quien te puedas llevar bien.

“Me gusta tener gente que realmente me gusta a mi alrededor, porque pasamos la mayor parte del tiempo juntos de gira viajando”, declaró la tenista de 28 años.

“Lo más importante es tener una buena relación fuera de las pistas”, añadió. “Podemos ir de cena, hablar abiertamente”.

“Me gustaría decir que son como mi segunda familia”, dijo aunque añadió una precisión sonriendo: “Por supuesto, que no sean malos en su trabajo”.

