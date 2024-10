Estoy volviendo a mi nivel óptimo con Tigres: Juan Brunetta

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres quieren cerrar bien el Apertura 2024 en su visita a Tijuana con Juan Brunetta regresando a su nivel óptimo, así lo confirmó el jugador felino.

El argentino resaltó que es normal que los planteles atraviesen malas rachas, sin embargo, confía en retomar el buen camino de cara a la parte final del certamen.

“Son momentos, somos jugadores, hay momentos que estamos bien y otros no tanto, hay que afrontarlos e ir mejorando, el fútbol es así. Quizás cuando llegué me tocó iniciar bien y ahora este torneo me costó el inicio y estoy volviendo al nivel que me gusta en lo personal, así que nada, son momentos”, comentó en conferencia de prensa.

El ex Santos ha ido de más a menos desde su llegada al conjunto regio, pues en su primer torneo rindió con 7 goles y 4 asistencias; mientras para su segundo certamen apenas registra un par de anotaciones y una asistencia.

En cuanto a la relación que existe en el grupo con el criticado Veljko Paunovic, el ofensor dijo ser buena y con mucha confianza. Además, reiteró si duro papel en el banquillo, pues no es fácil elegir una alineación entre tantas calidad.

“La relación es normal desde el primer día Pauno llegó y nos dijo su idea y después nosotros tratamos de llevarla a cabo, la relación es buena y normal, el profe tiene variantes y tambien no es fácil para él porque todos están al cien, porque hay grandísimos jugadores y es difícil elegir un once; también lo entendemos, tratamos de ir por el mismo camino, que a Tigres le vaya bien, ese es el objetivo, después la relacion con el profe es muy buena”, agregó.

Por último, “El Mago” mandó un mensaje a la afición, la cual espera buenos resultados con gran espectáculo incluido y no siempre se puede ambas, debido a que los rivales también hacen su rol.

“Entendemos al aficionado. La afición siempre quiere que primero que ganemos y después un buen espectáculo pero no siempre se puede, el rival también juega y por ahí tienes sun plan y quizas te cambia de momento”, finalizó.