Estevao: “Me he adaptado mucho más rápido de lo que esperaba”

Londres, 19 ago (EFE).- El brasileño Estevao, delantero que llegó al Chelsea este verano procedente del Palmeiras, aseguró que su adaptación al club londinense está siendo “mucho más rápida” de lo que esperaba y subrayó que seguirá “trabajando mucho” para conseguir victorias y trofeos con su nuevo equipo.

“Me siento muy bien, jugar en la Premier es una experiencia increíble. Me he adaptado mucho más rápido de lo que esperaba gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. Todos ellos me han ayudado y me han hecho sentir muy cómodo transmitiéndome confianza”, expresó el joven de 18 años, que debutó con la selección absoluta de Brasil en septiembre de 2024, en declaraciones difundidas por la entidad londinense.

“La forma en que los aficionados me han recibido desde que llegué ha sido increíble, así que daré lo mejor para hacerlos felices. Voy a seguir trabajando duro cada día para conseguir victorias y trofeos”, añadió.

El delantero debutó en partido oficial el pasado domingo ante el Crystal Palace, ingresando al campo en el minuto 54, y aunque no pudo evitar el empate de su equipo, mostró detalles de su calidad.

“Estoy disfrutando cada minuto y no intento que las cosas sucedan más rápido. Solo quiero tomarlo día a día y aprovecharlo al máximo”, afirmó.

