Esteban Andrada se marcha a la segunda división de España

*Rayados finalmente lo cedió a préstamo.

Finalmente acabó la novela de Esteban Andrada, y los Rayados del Monterrey terminaron por cederlo, para que juegue esta temporada en la segunda división de España.

El arquero argentino jugará con la Real Zaragoza, que en este inicio de temporada marcha en la décimo novena posición, solo por encima del Ceuta, Cultura León y Granada.

A sus 34 años, Andrada por primera vez en Europa, donde buscará el ascenso a la primera división de España.

Con Rayados, disputó un total de 161 partidos, en 58 veces de ellos no recibió goles. Ganó la Concacaf Champions Cup y fue de los mejores jugadores del club durante el Mundial de Clubes que se disputó este verano.