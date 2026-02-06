Este viernes las Semifinales de la Serie del Caribe

*Las novenas mexicanas a un paso de la final.

Este viernes se disputan los encuentros de semifinales de la Serie del Caribe 2026, que se llevan a cabo en el Estadio Panamericano de béisbol en Guadalajara, Jalisco, con la mirada puesta en la gran final programada para el sábado.

El formato de la competencia dejó definidos dos duelos apasionantes entre equipos latinoamericanos y mexicanos en su lucha por el título continental.

México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, se medirá ante República Dominicana en el primer enfrentamiento de la jornada. La selección dominicana llega con confianza tras una destacada fase de grupos, mientras que los Tomateros buscarán repetir la remontada que consiguieron para asegurar su boleto a esta instancia.

Por otro lado, México Rojo, encarnado por los Charros de Jalisco, se enfrentará a Puerto Rico en el juego nocturno. El conjunto anfitrión ha mostrado un nivel sólido durante la ronda inicial y se perfila como uno de los favoritos para avanzar a la final, donde incluso existe la posibilidad de un duelo totalmente mexicano si ambos clubes logran imponerse en sus respectivos choques.

Los partidos se jugarán a partir de esta tarde:

-Tomateros (México Verde) vs República Dominicana | 2:00pm

-Charros (México Rojo) vs Puerto Rico | 7:00pm