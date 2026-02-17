Este martes el Juego de Estrellas del Softbol Femenil

Tras una velada inolvidable el lunes, en la que se llevó a cabo por primera vez el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol, la emoción continúa este martes con una nueva edición del Juego de Estrellas 2026, evento que reúne a las figuras más destacadas de la temporada.

El enfrentamiento entre las novenas de la Zona Norte y la Zona Sur está programado para iniciar a las 20:00 horas en el Estadio Domingo Santana, conocido como la “Fortaleza”, en León, Guanajuato, escenario que será testigo de este choque que marca la mitad de la campaña.

Por parte de Sultanes Femenil, las jugadoras convocadas para este compromiso son Baylee Klinger, Soclaina “Suka” Van Gurp, Morgan Howe y Yanina Treviño