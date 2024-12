Estamos merecidamente en la final: Martín Demichelis

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están en la gran final del Apertura 2024 derrotando al Atlético de San Luis, resultado más que merecido, así lo dejó en claro Martín Demichelis.

El técnico argentino agradeció a la afición su apoyo y paciencia, pues muchos de ellos en el medio tiempo no pensaban en la remontada de si equipo.

“Jugamos muchísimo tiempo en el campo rival y no parábamos de atacar y buscar opciones, buscar variantes, generamos mucho. Solo necesitábamos equilibrio emocional en el segundo. Repito que tuvimos altibajos en cuartos y en semis, pero ganamos los dos partidos de cuarto y ganamos con respeto al rival, creo que hoy con supremacía a un gran equipo.

Entonces creo que estamos merecidamente en la final. Muchísimas gracias a todos los hinchas de Rayados que coparon el estadio, que acompañaron al equipo en cada una de las acciones, que aplaudieron, que aletaron, que creyeron, porque seguramente cuando nos fuimos 0 a 0 al descanso a muchos les costaba entender si íbamos a romper y yo lo felicité a los chicos”, señaló.

Bajo esta misma línea, el “Micho” se siente privilegiado de romper la mala racha albiazul de no avanzar a una serie por el título y estar cerca de brindarle una revancha al club.

“Somos unos privilegiados, me refiero a los que hemos llegado hace poquito, agarrar un equipo y poder ayudar, contribuir para la institución, y romper esa racha de tres semifinales perdidas acá en casa y poder llegar a una nueva final. Lo dije cuando llegué, que veníamos muy ilusionados, con el respeto que merece la palabra, la situación, porque conocíamos y éramos conscientes de que Rayados es un club que busca protagonismo.

Pero el fútbol no es fácil, hay tantísimos grandes entrenadores, y ha tocado lastimosamente que haya eliminado, a lo mejor en la semifinal, en la cuarta final, y no necesariamente significa que hayan hecho las cosas mal, porque el fútbol no siempre te premia el esfuerzo”, añadió.

Por último, destacó la forma agresiva de jugar en su plantilla, la cual terminó por meterle cinco goles a un complicado rival con las mejores defensas del torneo.

“Estaba orgulloso de ver cómo habían jugado esos 45 minutos y me pudo equivocar tantísimas veces, eso desde ya. Estaba segurísimo que lo único que no tenían que hacer era cambiar la forma de jugar. Vimos un equipo muy agresivo. Fue un rival muy, muy difícil, por eso lo felicité también al profe. Feliz de haber alcanzado la final, déjame decirte que estamos no satisfechos, pero sí felices, tranquilos.

Es cierto que hoy fuimos valientes a la hora de elegir el sistema y, sobre todo, valientes a la hora de jugar. Porque el sistema es muy agresivo desde la posición, te invita siempre a jugar para adelante”, dijo.

Los regios volvieron a una pelea por el campeonato cinco años después, siendo el Apertura 2019 la última vez que lo lograron y no solamente eso, sino que levantaron el título frente al América.