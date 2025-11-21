Estamos en pláticas: Noriega confirma interés en renovar a Sergio Ramos con Rayados

Monterrey, Nuevo León. La renovación de Sergio Ramos con Rayados parece inminente, así lo dejó entrever el presidente del club, José Antonio Noriega.

El dirigente remarcó que no es momento para hablar del tema, consideando que están en puertas de una liguilla; aunque confirmó pláticas cercanas con el zaguero.

“Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto que hay pláticas, es normal, pero no me gustaría entrar en detalle porque nos distraemos de lo más importante, que es “cerrar filas” para enfrentar a un equipo complicado como es el América. Hablaremos de otros temas más adelante. Estamos en pláticas, lo hablaremos más adelante”, comentó.

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 firmó por un año con los regios, registrando 8 tantos pero todavía sin ningún título en sus preseas. Sin embargo, parece que todo se encaminaría a que se extienda su vínculo al menos seis meses más para el 2026.

Trabajo de Torrent agrada

Por otro lado, el apodado “Tato” remarcó estar feliz con el proyecto de Doménec Torrent en el banquillo albiazul, no obstante, “lanzó el dardo” que los resultados al final mandan. Cabe destacar, que el catalán sóllo firmó por un semestre con los norteños.

“No me detengo a pensar en eso. Estamos contentos con Dome, es una persona con muy buena vibra, energía, gestión, mucha experiencia y un modelo de juego atractivo. Estamos contentos e ilusionados. En esto mandan los resultados, pero estamos muy contentos”, dijo.

La “Pandilla” se medirá contra América por la llave de los Cuartos de Final de la fiesta grande, aún sin fechas ni horarios confirmados.