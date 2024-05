Estamos en modo liguilla, preparados para sufrir y ganar: Siboldi

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están en modo liguilla, así lo decretó Robert Dante Siboldi, quien quedó impresionado por el nivel de su equipo entrando a estas instancias.

El técnico charrúa señaló que se sienten listos para afrontar la primera fase de la fiesta grande, en la que saben sufrir para ganar.

“Este equipo es impresionante, en el momento que calificamos se pone en modo liguilla y están todos metidos y con ilusión y reto de volver a estar en una final y esta cerca, se siente que se puede y esta que nunca nos damos por vencidos, luchamos hasta le final y asi lo hemos demostrado, hemos estado en marcador adversos y hemos dado vuelta, estamos preparados para sufrir y salir ganando”, comentó.

En temas del Clásico Regio, el uruguayo destacó por completo a Guido Pizarro y Sebastián Córdova para la ida del próximo jueves en el “Volcán”; además de dejar atrás ya la situación de Nahuel Guzmán, pues tiene elementos para suplir al suspendido arquero.

“Lo que te pueda decir de Nahuel y lo representa para el equipo es poco, es una baja sensible, pero nos nos podemos quedar lamentando eso, primero fue por la lesión y luego la suspensión, pero Carlos y Miguel vienen trabajando muy bien, le toca a Carlos porque vien con más ritmo, pero Miguel está exigiendo a Carlos para que se mantenga, Miguel está en buen nivel para jugar. Es muy difícil no contar con Nahuel, representa liderazgo en estas instancias, no lo tenemos en el campo, pero sin duda lo tendremos en el vestidor y en los entrenamientos.

Vamos al día a día, están mejorando notablemente los dos, Guido si ya después del jueves pueda empezar a entrenar con el grupo, Seba le va a costar esta semana,a vamos día a día y viendo cómo se recuperan para saber si contemplarlos a la vuelta”, culminó.