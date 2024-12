Estamos en deuda con nuestra afición: “Tato” Noriega

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados entraron en su etapa vacacional tras caer en la final ante América, situación que pone muy en deuda al club con la afición, así lo dejó en claro José Antonio Noriega.

El presidente deportivo del equipo, reconoció que haran lo posible por volver a dicha instancia, además de encontrarse a una plantilla muy dolidos por quedarse en la orilla del título de Liga MX.

“Lo primero es una sensación de deuda con nuestra afición, queremos darles una alegría y sabemos que fue una llegar a la Final, el ambiente que tuvimos fue maravilloso, pero sabemos que la mayor alegría es ser campeón. Nos solidarizamos con la sensación que tuvieron y tuvimos todos al salir de este estadio con una derrota y en una Final. La intención es volver a estar en esa instancia y levantar la copa, esa es la mirada. Viene un año muy complicado, tenemos muchas competencias en 2025 y necesitamos ser inteligentes, acertados en las contrataciones y armado del plantel.

Están dolidos, me encontré un equipo muy dolido, con alto grado de responsabilidad y eso me llamó la atención. Estaban dolidos con la afición y club, con alto deseo de lograr ese objetivo, con la necesidad que tenemos de ser campeones todos los que seguimos a Rayados y eso me hace pensar que vamos a encontrar a un plantel muy comprometido en el regreso de vacaciones, con la dificultad de tener una pretemporada corta y meternos a competir en un año apretado, con muchas competiciones”, afirmó a las afueras del Estadio BBVA.

Bajo esta misma línea, el dirigente no tuvo miedo el aceptar el fracaso del conjunto regio, el cual quedó a deber una vez más frente a su público.

“Siempre que se menciona la palabra no me asusta, si quieres llamarlo fracaso , acorde al lenguaje no está mal. También es cierto que hay una segunda excepción de fracaso, que es fallar de manera rotunda. Fallamos, estamos en deuda con la afición, pero no de manera rotunda. Tuvimos, dentro de los altibajos, muy claramente un torneo de altibajos, hay conciencia entre los jugadores y cuerpo técnico que sea más estable, pero hicimos buena Liguilla y nos llevó a una Final”, agregó.

Los albiazules volverán hasta el día 30 de diciembre de cara a preparar su pretemporada.