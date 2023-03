Estamos convencidos de que podemos pasar: Marco Ruiz

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres no tuvieron una buena noche y pese al amargo empate sin goles ante el Orlando City, las cosas no decaen en el ánimo y para Marco Antonio Ruiz, hay confianza para acceder a los Cuartos de Final de la competencia.

El famoso “Chima” aseguró que no tiene nada que reprocharle a su equipo, pues no fallaron en lo táctico,.pero si en la contundencia.

“Es un buen equipo, tuvimos video y sabíamos del funcionamiento de ellos. Tratamos de tener referencias, pero lo importante era generar futbol, tenemos la ventaja del cero en contra, que da la posibilidad de hacer un gol de visitante. Me hubiera gustado llevar ventaja, pero estamos convencidos de que podemos pasar.

Me hubiera gustado sacar una ventaja, pero es importante mencionar que son 180 minutos. Tenemos que ser inteligentes, enfrentamos un equipo bien trabajado. Generamos opciones de gol, no quiero echar la culpa a la fortuna, nosotros la buscamos, nos faltó contundencia, pero no tengo nada que reprochar”, señaló.

Respecto a si André Pierre-Gignac viajará o no para la vuelta del siguiente 15 de marzo, Ruiz dejó abierta la opción con la directiva, en dado caso que no vaya contara con más elementos para suplirlo.

“André es un tipo influyente, contar con él nos da tranquilidad. El tema del viaje, no sé, es un tema que la directiva debe aterrizar, ver las opciones, y si no hay plantel para poder echar mano”, agregó.

No obstante, la decisión ya está tomada y el galo no acompañará a la plantilla felina debido al tema de vacunación contra el COVID-19.