Esta medalla sabe a casa… llega Juan Manuel “Meme” Celaya a Nuevo León

En medio de porras, aplausos y el mariachi entonando el corrido de Nuevo León el medallista olímpico de clavados Juan Manuel “Meme” Celaya fue recibido con gran jubilo en el aeropuerto internacional Mariano Escobedo por familiares y amigos, además de la directora general del INDE Melody Falcó.

Procedente de la Ciudad de México, Celaya arribó a su ciudad natal para convivir con su familia, sus padres Juan Manuel Celaya y Liliana Hernández lo sorprendieron con pancartas donde describían sentirse orgullosos por el desempeño realizado y la medalla de plata obtenida para Nuevo León y México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sus abuelitos, tías y primas, así como los mismos pasajeros que venían en el vuelo celebraron con beneplácito la hazaña histórica lograda por el neoleonés y su compañero Osmar Olvera también representante de nuestro estado en la prueba de trampolín 3m sincronizado.

“Muy contento, no esperaba llorar, bueno si viendo a mi mamá pero que me pusieran a llorar tanto no, agradecido que tuve la oportunidad que busque la forma que tenía gente detrás mía apoyándome de todo el tiempo, creo que no es únicamente un trabajo mío es de todos, y la verdad que estoy muy agradecido con todo el cuerpo técnico” expresó con amplia sonrisa Meme Celaya.

Añadió “Nuevo León ha apoyado demasiado al deporte en especial a clavados, el 60 por ciento de la delegación de clavados es de Monterrey, representan a Nuevo León, el INDE esta haciendo las cosas bien, la verdad que no voy a tener palabras y no voy a tener el tiempo para expresar el agradecimiento que tengo con todo Nuevo León y todo México”.

Finalmente agradeció el apoyo por parte del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) y de toda la gente que se dio cita en el aeropuerto de la Ciudad de Monterrey.