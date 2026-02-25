Está listo “Cachorro” Contreras para obtener una victoria en función de Round Zero

Pese a que hace apenas una semana fue notificado del cambio de rival para su combate coestelar dentro de la función del próximo jueves de Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra, el pugilista regiomontano, Ángel “Cachorro” Contreras, se declaró listo y en forma para salir con la victoria del Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Contreras (17-10-2) confió en el campamento que realizó durante casi dos meses para llevarse el triunfo ante el boxeador tamaulipeco, Brandon “Vampiro” Contreras (5-9-0).

“Estábamos haciendo una preparación fuerte para el rival que teníamos, como siempre lo hacemos, aunque me comentaron que se había cambiado, pero nosotros no nos despegamos de esa planificación, tuvimos que hacer unos ajustes para la estrategia técnica”, contó “Cachorro” Contreras en entrevista telefónica.

“Lo anterior lo hicimos para poder estar preparados para cualquier cosa, porque desconocemos el estilo del peleador que nos viene, pero estamos tomando con responsabilidad el compromiso, estamos listos para ya subir al ring”, reiteró el pugilista de 31 años.

En ese sentido, el dueño de un gimnasio en la capital regiomontana se dijo seguro de su capacidad para vencer a su oponente-

“El campamento lo hicimos en Monterrey, fueron siete semanas desde que nos avisaron al principio del año, tuvimos la oportunidad de trabajar con gente de experiencia para seguir incrementando nuestras habilidades”, relató el también entrenador del arte de fistiana.

“La estrategia siempre ha sido salir con la precaución que se debe con el respeto a cada rival, en el transcurso del segundo round vamos a ver las cualidades del otro peleador para ahí apegarnos a las indicaciones que nos dé nuestra esquina. La intención es salir bien librado de la pelea si podemos terminarla con anticipación será mejor”, apuntó Ángel Antonio.

Finalmente, adelantó que la batalla se la brindará a sus seres queridos y que pese al cambio de rival que tuvo está confiando en la experiencia que tiene a nivel internacional para demostrar que todavía está en posición de aspirar a un título mundial.