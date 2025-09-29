Está Koke de la Parra en sexto sitio en Challenge Series 2025

*Suma mil 57 puntos tras primera ronda de playoffs

Tras avanzar a la segunda ronda de los playoffs, el volante capitalino, Koke de la Parra, está ubicado en el sexto sitio del campeonato de pilotos de la Challenge Series 2025 con mil 57 unidades, luego de la disputa de 11 de 14 fechas puntuables en el año.

El conductor del auto marcado con el número 29 Dinametra-LemorDevelopmentGroup-Dycinsa-Datsa-FlexPremiumSeguridadPrivada-Atunsito-Sardimex-ServiciosLogísticosPalco-Carrillo´sVinosLicores-AislantesyEmpaques-Maeesa-MROcommsa-GPLogistics-PipsaHub-CoahuilaMotors-Cafedoc-GrupoCatraar-GNRapoyoEstratégico-M&A avanzó a la siguiente fase de la definición del campeonato, tras haber conseguido el séptimo escaño de su categoría y 18 general en el Autódromo de Querétaro.

“Veníamos con todas las ganas de hacer un buen papel, tristemente no teníamos las armas para hacerlo, nos fuimos quedando un poco nos vimos involucrados en varios accidentes que nos fueron echando para atrás”, describió el integrante del Prime Sports Racing Team al concluir las 140 vueltas de la más reciente competencia del año.

“Al auto le faltó mucho para estar adelante y ser competitivo, sin embargo, nos vamos con la frente en alto, ya que siempre tenemos mente ganadora, pero esta vez el coche no lo permitió”, subrayó Koke, quien está a 36 puntos del mejor piloto de los siete que avanzaron a la segunda etapa de los playoffs.

El capitalino, quien obtuvo hasta el momento su único triunfo del calendario en la tercera fecha en el Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, ascendió un puesto con relación al anterior listado.

La fecha 12 de la Challenge Series 2025 se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en el Súper Óvalo Potosino.