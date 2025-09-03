Está Koke de la Parra en séptimo lugar de pilotos que avanzaron a playoffs

Con mil 29.5 puntos, el volante capitalino, Koke de la Parra, está ubicado en el séptimo lugar de la decena de pilotos que avanzaron a los playoffs de la Challenge Series 2025, la cual tuvo su primera ronda en el Súper Óvalo Potosino.

El conductor del auto marcado con el número 29 FlexPremiumSeguridadPrivada-Dinametra-LemorDevelopments-ServiciosLogísticosPalco-Maeesa-MScomercialización-PalcoReciclados-MueblesDiseñoInternacional-CoahuilaMotors-Cafedoc-Hidrolock-Dycinsa-VersaComercializadora-M&A abandonó la décima competencia, debido a que se le rompieron el par de flechas de su coche.

“Finalizamos la carrera de San Luis Potosí de una manera complicada, tuvimos un problema en el diferencial del auto, se rompieron ambas flechas lo cual nos impidió continuar, nos llevamos buenos puntos del stage, pero no fue suficiente”, apuntó el integrante del Prime Sports Racing Team al acabar la prueba.

En tanto, en el casillero general del campeonato, Koke descendió un escaño con respecto al anterior listado, al ubicarse cuarto con 304.5 unidades.

El capitalino aseguró desde abril un sitio en la definición del campeonato, al llevarse la bandera a cuadros en la primera visita del año a Puebla. Sumado a que el compromiso ocho del calendario en Monterrey, alcanzó un segundo puesto.

Además, De la Parra subió en tres oportunidades más al podio, en el tercer lugar de su clase, en el arranque del año en San Luis Potosí, en el cuarto desafío del calendario en Aguascalientes y en el sexto en la Ciudad de México.

Después de la undécima fecha de la Challenge Series 2025, que se disputará el próximo 21 de septiembre en el Autódromo de Querétaro, sólo siete pilotos avanzarán a las siguientes rondas de los playoffs.