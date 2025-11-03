Está Koke de la Parra en quinto lugar del campeonato de pilotos

Con 371.5 unidades, el volante capitalino, Koke de la Parra, está ubicado en el quinto lugar del campeonato de pilotos de la Challenge Series 2025, luego de la disputa de 13 fechas puntuables del calendario.

El conductor del auto marcado con el número 29 AdvansServiciosLogísticos-SanPedroPacificProducts-Maeesa-CHOcentroDeServicioAutomotriz-AseljoGlobalHandlings-PalcoReciclados-Dinametra-AislantesyEmpaques-MScomercializaciónyServicios-Ultralam-ServiciosLogísticosPalco-IberdriveViajesDeLujo-FlexPremiumSeguridadPrivada-Cafedoc-MROcommsa-GrupoCatraar-M&A abandonó la competencia más reciente en el Óvalo Aguascalientes México, tras batallar con su bólido en las prácticas oficiales del sábado.

“Fue una experiencia que no se la recomiendo a nadie. Tristemente se rompió todo el chasis, pero el equipo hizo una súper labor trabajando toda la noche. Nos vemos en Puebla”, declaró el integrante del Prime Sports Racing Team, tras abandonar la competencia.

De la Parra obtuvo hasta el momento su único triunfo del calendario en la tercera fecha en el Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Pese a quedarse afuera de la ronda final de los playoffs, Koke avanzó una posición con respecto a la anterior publicación del estado del campeonato de pilotos.

La fecha 14 de la Challenge Series 2025 se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla