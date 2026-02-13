Esposa de Drake Maye rompe el silencio tras la dolorosa derrota en el Super Bowl

​Por Regio Deporte

​FOXBOROUGH, Massachusetts – Mientras el mariscal de campo de los New England Patriots, Drake Maye, se mantiene alejado de los reflectores y las redes sociales tras la dolorosa derrota ante los Seattle Seahawks, su esposa ha salido al paso para enviar un mensaje de esperanza a la afición.

​Maye, de 23 años, vivió una pesadilla en el Super Bowl: fue capturado seis veces y cometió tres pérdidas de balón (incluyendo un pick-6) que sentenciaron el juego. Tras ser visto conteniendo las lágrimas en la conferencia de prensa, el silencio del joven QB había preocupado a los fans.

​El mensaje de apoyo

Sin embargo, Ann Michael Maye rompió el hielo con una emotiva publicación en Instagram, acompañada de fotos de la temporada donde los Patriots sorprendieron al ganar 14 juegos.

​“No fue como esperábamos que terminara, pero aun así agradecemos a Dios por esta increíble temporada… ¡Esto es solo el comienzo!”, escribió Ann, tratando de levantar el ánimo de un equipo que hace un año apenas ganaba 4 partidos.

​Del MVP a la tristeza

La caída fue dura para Maye, quien tuvo una temporada regular de ensueño peleando el MVP palmo a palmo con Matt Stafford. Sus palabras post-partido resonaron fuerte: “Si haces las jugadas, estás ahí celebrando. Si no, estás sentado aquí llorando en un podio”.