España-Francia, duelo de estilos con la final de la Eurocopa como premio

Tras la apertura de puertas del recinto a las 16h00 GMT, los aledaños del feudo habitual del Bayern Múnich comenzaron a llenarse de aficionados, en ligera superioridad numérica para los franceses.



“Hemos estado en Marientplatz (centro), un ambiente muy bueno, tanto su afición como la nuestra. Todos venimos a disfrutar”, valora Juan Bravo, de 19 años, un aficionado de la ‘Roja’ llegado desde Sevilla.



“Vamos a ganar 3-0, dos goles de Nico Williams y uno de Dani Olmo”, pronostica Rubén Iglesias, otro fan español de 33 años, que se desplazó en coche desde A Coruña.



Los aficionados de los ‘Bleus’ tampoco escatiman en optimismo: “Este partido va a ser parecido a los demás: nos encerramos detrás y ganamos”, opina riéndose Olivier Kern, aficionado de 40 años que ha cruzado la frontera desde la región de Alsacia para acompañar a Francia en sus seis partidos.



Un recorrido a lo largo del torneo que ha sido diferente para uno y otro equipo.



– La incógnita Mbappé –



España ha destacado por su contundencia ofensiva, con 11 tantos en 5 partidos, mientras que Francia ha llegado a la penúltima ronda más bien por su solidez defensiva. La Roja ha sido alabada por el espectáculo que ha dado y los Bleus criticados por su juego deslucido.



Con sus dos jóvenes extremos sin complejos, Lamine Yamal (16 años) y Nico Williams (21 años, cumplirá 22 el viernes), y con un centro del campo liderado por Rodri Hernández, España ha conseguido superar el ‘grupo de la muerte’ como líder con pleno de victorias, golear a la sorprendente Georgia en octavos de final y luego superar en la prórroga a la anfitriona Alemania en cuartos.



“No es para enviarles estrés, presión o lo que sea, pero ellos son el equipo que mejor ha dominado, que ha dejado mejor impresión a casi todo el mundo”, valoró el lunes el seleccionador francés, Didier Deschamps.



El técnico de los galos es consciente de que Francia necesita que sus delanteros respondan para tener opciones de eliminar a su vecino. Y para ello confía en Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, que no han rendido hasta ahora al nivel esperado en la competición.



Mbappé, capitán del equipo, está siendo por ahora una de las decepciones de la Eurocopa, en gran medida quizá por el hecho de tener que jugar con una máscara protectora por la fractura de nariz que sufrió en el comienzo del torneo.



En cuartos de final fue incluso sustituido en el descanso de la prórroga, antes de que su equipo eliminara luego a Portugal en la tanda de penales, con Mbappé siguiendo el desarrollo de la misma desde el banquillo.



Pero a pesar de que Mbappé no parece a su mejor nivel, en el lado español desconfían mucho de esa supuesta baja forma del hasta ahora atacante estrella del París Saint-Germain.



“Se puede permitir el lujo de no estar en el partido y en dos acciones decidirlo. Mbappé es un genio, un crack”, analizó el seleccionador español Luis de la Fuente, quien insistió en que la Roja cuenta con “jugadores para minimizar las condiciones y las posibilidades de jugar” del capitán francés y de sus otros compañeros en ataque.



– Duelos con historia –



“Yo no me fío de lo que hablan, es un jugador que puede marcar las diferencias con mucha facilidad, tiene esa capacidad para hacer daño esté bien o esté mal y si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos”, estimó por su parte Rodri en esa conferencia de prensa de la víspera del partido.



El jugador del Manchester City insistió en que Francia “es más que Mbappé”.



Los duelos España-Francia tienen una larga historia de rivalidad vecinal.



En grandes torneos, la balanza ha solido decantarse del lado francés. Fue así especialmente en la final de la Eurocopa de 1984, en la que la Francia de Michel Platini se impuso a España en París, en un partido marcado por un grave error del arquero Luis Arconada, que todavía se recuerda cuatro décadas después.



El último pulso de ambos fue en la final de la Liga de Naciones de la UEFA en 2021. Entonces Francia ganó 2-1 en Milán, con Mbappé firmando el tanto de la victoria.