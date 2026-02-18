Escobedo prepara gran Torneo Relámpago de Veteranos

La pasión por el balompié no conoce edades y en el municipio de Escobedo ya se respira el ambiente de competencia. Ha despertado un gran entusiasmo la organización del próximo Torneo Relámpago de Fútbol, diseñado exclusivamente para la categoría de Veteranos, donde la experiencia y la técnica serán los protagonistas en la cancha.

Los Detalles del Encuentro

La cita deportiva está pactada para el próximo 21 de marzo. El torneo está dirigido a jugadores de 38 años en adelante, brindando un espacio de convivencia y alta competitividad para quienes mantienen viva la llama del fútbol.

En esta edición, los equipos se verán las caras para disputar el Monumental Trofeo “Andrés Mijes”. El nombre del galardón es un reconocimiento al constante impulso y apoyo que el alcalde escobedense ha brindado al deporte popular en la zona.

¡Inscripciones Abiertas y Gratuitas!

Para aquellos equipos que quieran demostrar quién manda en la categoría, las noticias son inmejorables: las inscripciones son totalmente gratuitas.

Los delegados e interesados ya pueden asegurar su lugar acudiendo a las oficinas de la Liga Popular Escobedo, ubicadas en:

Dirección: Calle Allende #214.

Referencia: A solo dos cuadras al oriente de la Presidencia Municipal.

¡No te quedes fuera! Prepara los tachones, convoca a la “vieja guardia” y ve por la gloria en este certamen que promete ser una auténtica fiesta deportiva.