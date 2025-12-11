Escándalo en Michigan: Sherrone Moore es encarcelado horas después de ser despedido

ANN ARBOR, Michigan — En un giro dramático que ha sacudido al fútbol americano colegial, Sherrone Moore, hasta ayer entrenador en jefe de los Michigan Wolverines, fue encarcelado pocas horas después de que la universidad anunciara su despido inmediato.

Moore, de 39 años, fue ingresado en la cárcel del condado de Washtenaw la noche del miércoles, según confirmaron los registros penitenciarios. Su detención se produjo poco después de que la Universidad de Michigan terminara su contrato por “causa justificada”, citando una violación a las políticas de la institución.

Crónica de una caída abrupta

El día comenzó con el anuncio oficial de la universidad, donde el Director Atlético, Warde Manuel, informó que una investigación interna encontró “evidencia creíble” de que Moore mantuvo una “relación inapropiada con un miembro del personal”. La institución declaró tener “cero tolerancia” para este tipo de conductas, poniendo fin a su gestión de dos años al frente del programa.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente fuera de los terrenos de juego. Según reportes del Departamento de Policía del municipio de Pittsfield, las autoridades respondieron a un llamado para investigar una presunta agresión esa misma tarde. Aunque la policía no mencionó nombres explícitamente en su comunicado inicial, se confirmó que una persona fue puesta bajo custodia en relación con el incidente y posteriormente identificada como el exentrenador.

El impacto en los Wolverines

La noticia deja al programa de fútbol con más victorias en la historia de la NCAA en una situación crítica de cara a su próximo compromiso en el Citrus Bowl contra Texas el 31 de diciembre.

Biff Poggi, actual entrenador asociado, ha sido nombrado entrenador interino para liderar al equipo en el tazón. Historial: Moore deja al equipo tras una temporada de 9-3 en 2025. Previamente, había sido una pieza clave en el campeonato nacional de 2023 bajo la tutela de Jim Harbaugh.

Al cierre de esta edición, Moore permanece bajo custodia a la espera de que la fiscalía revise los posibles cargos en su contra. Ni el exentrenador ni sus representantes han emitido comentarios públicos sobre las acusaciones.