Es una oportunidad que venía esperando: Luca Orellano 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya tienen en sus filas a Luca Orellano como el segundo fichaje del Clausura 2026.

El argentino arribó a la Sultana del Norte pasando el mediodía junto a su representante, un viejo conocido de la entidad como Gastón Fernández “La Gata”. El ex Vélez Sarsfield remarcó su llegada al club como una oportunidad esperada, considerando la Liga MX muy atractiva.

“Feliz de estar acá es algo que esperaba hace días a que se resolviera. Feliz y con ganas de empezar.

Es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100 por ciento dispuesto a venir acá”, dijo.

Por otro lado, destacó la calidad en las instalaciones de la institución, además dejó ver cuáles son sus capacidades como futbolista en el campo.

“Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Yo cuando jugué acá quedé impresionado del estadio. Como clube es muy grande y es un placer para mi.

Primero que nada siempre estar preparado para el partido, dejar todo al 100 por ciento y después lo que mas me gusta a mi es el 1 contra 1, el remate fácil y me siento bien con eso”, añadió.

Solo un papeleo del Cincinnati es el que resta para que Orellano pueda ser oficializado como refuerzo albiazul pero está todo acordado por los próximos tres años. Sus pruebas médicas serán a primera hora del martes y hasta el jueves se presentará junto a Daniel Aceves.