Es un jugador que necesita Tigres: Gorriarán sobre Ángel Correa

Monterrey, Nuevo León. La inminente llegada de Ángel Correa a Tigres es algo que ya retumbó en el vestidor felino, quien en palabras de Fernando Gorriarán, es un futbolista que necesitan.

El capitán felino destacó la importancia de tener a un jugador de esta clase en sus filas, por lo que aportará demasiado.

“Demasiado (aportará), si se puede concretar y puede venir, es un jugar clase A, campeón del mundo, juega con los mejores. Viene a un equipo que quiere competir y quiere seguir ganando, haciendo historia, y esa clase de jugadores son más que bienvenidos, ojalá podamos tenerlo pronto”, comentó.

Asimismo, “Gorri” dijo no tener comunicación con él, pese a haber haberse seguido en redes sociales. Sin embargo, en cuanto se concrete el traspaso se pondrá a disposición suya.

“No, no tengo comunicación con él, nos empezamos a seguir por los rumores pero yo he jugado contra él en selección, en eliminatorias y Copa América, es un gran jugador, no van a descubrir nada de lo que yo diga, es un jugador que necesitamos, tiene ese potrero encima, que va al mano a mano y siempre lo pide.

Bienvenido sea y si se logra a concretar el fichaje me comunicaré con él y darle la bienvenida, ponerme a disposición de lo que necesite y su familia”, añadió.

Cabe destacaron, que el ex San Lorenzo me incorporará a la pretemporada regia en cuanto acabe su participación en el Mundial de Clubes con Atlético de Madrid, pues firmará su contrato de 5 años como felino en la Sultana del Norte.

Bajo la línea de los refuerzos y un sinfín de nombres que siguen saliendo de candidatos para el equipo norteño, el charrúa destacó que sea quien venga, tendrs que venir a sumar para representar bien a la afición.

“El tema de refuerzos, la directiva está haciendo su trabajo, llegará la gente y bienvenidas sean, el grupo recibe de la mejor manera siempre a quien quiera venir a aportar y sumar y el que venga va a venir dispuesto a eso.

A querer ganar y nuestro papel será que se adaptarse rápido e intentar contagiarlos de ese perfil tigre y representar a ese escudo, camiseta y afición, competir hasta el final e ir por los dos títulos”, dijo.