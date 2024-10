Es un delantero diferente a los que hay en el Tri: Héctor Moreno sobre convocatoria a Berterame

Monterrey, Nuevo León. La Selección Mexicana alista detalles para su próxima fecha FIFA contra Valencia, duelo en el que hay varias sorpresas en la convocatoria, entre ellas el llamado de Germán Berterame.

El ariete de Rayados vivirá su primera experiencia como seleccionado nacional tras su naturalización, a lo que su compañero de equipo, Héctor Moreno, opinó al respecto, deseándole la mejor de las suertes.

“Hemos tenido charlas con él, lo comenté en alguna entrevista donde lo motivaba que siguiera trabajando para llegar a Selección. Es un jugador diferente dentro de los jugadores como delantero en el Tri, no hay jugador con sus capacidades y condiciones.

Es algo que le vendrá bien a Javier (Aguirre) para buscar en intentar algo diferente con lo que ya venía haciendo y feliz por él, le deseo todo lo mejor y nos pueda dar a mi como aficionado a la Selección Mexicana que haga lo mejor posible y llegue al mundial de la mejor manera y podamos disfrutar todos muchos goles de él con la camiseta de México”, confesó.

‘Berte’ será el tercer naturalizado en ser llevado al Tri, luego de Julián Quiñones y Rogelio Funes Mori, este último con quién pudo compartir su proceso de seleccionado y acompañarlo en las críticas, mismas que Moreno consideró en su tiempo muy duras. Dicho factor, puso de nervios al “Inventor”, sin embargo, el zaguero bajo su experiencia pudo tranquilizarlo, pues el representar a tu país es algo que en verdad vale la pena.

“Fue un proceso desde que se estaba dando su proceso de naturalización. Me comentó cómo era la convivencia, presión y le tocó vivir un poco lo de Rogelio que no se cumplieron un poco las expectativas en Selección y que fueron muy críticas hacia él cuando no tuvo tanta participación.

Entonces, fue parte de eso y el ser jugador de selección viene con paquete de críticas pero vale la pena. Todo lo que me tocó vivir valió la pena, porque hice a lo familia orgullosa”, agregó.