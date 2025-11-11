Es tu momento de brillar en la 1ª. Copa Dinastía Gimnástica

Por Raúl E. Guevara Ortiz. – Contando con el aval de la Federación Mexicana de Gimnasia y con la participación de destacados exponentes estatales y nacionales de esta disciplina, durante los días 14 al 16 de noviembre se llevará a cabo la 1ª. Copa Dinastía Gimnástica.

El Evento también denominado “Copa de Ranqueo”, debido a que cada uno de los participantes podrán mejorar sus posiciones que les permita llegar a competencias estatales, nacionales e internacionales, tendrá como sede las instalaciones del Gimnasio Nuevo León (Gonzalitos y Ruiz Cortines) que reunirá a una cantidad de deportistas provenientes de diversos estados del país y las escuelas y gimnasios del estado.

“Se cuenta ya con el registro de deportistas de ciudades como Nuevo Laredo, Torreón, San Luis Potosí, Estado de México y algunas más de Tamaulipas y Coahuila” comentó Beatriz Del Real Vega integrante del comité organizador del evento,

Dentro del evento los gimnastas podrán participar en los niveles de Gimnasia Artística Femenil en prenivel, nivel 1 al 10, juniors FIG.

Gimnasia Artística Varonil xcel, parkour, circuitos y jumbling, a quienes se les premiara de los lugares 1 al 10 y con medallas a todos, así como trofeos al 1.2 y 3 en cada nivel de participación.

“Este es un evento magno deportivo con aval nacional de ranqueo, donde participaran gimnastas de todas las edades y categorías “desde los 3 años hasta el nivel senior”, comentó Lizbeth Amaya Del Real integrante del comité organizador.

Durante la primera edición de la Copa Dinastía Gimnástica más que tratar de sacar a relucir la competitividad de los deportistas, el comité organizador buscar que los sacar las emociones y la salud mental y psicológica, que también juegan un papel importante dentro de la competencia, así como reafirmar a la gimnasia como una actividad formativa, en un entorno ambiental sano donde el trinomio: deportistas, entrenadores y padres fortalecen su desarrollo físico y mental.