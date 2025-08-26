Es oficial, Checo Pérez correrá con Cadillac

*La escudería por fin hizo el anuncio.

Finalmente se hizo oficial, la escudería Cadillac anunció a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, como sus dos pilotos de cara a la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

Entre ambos pilotos suman más de 500 Grandes Premios disputados, más de 100 podios y una amplia experiencia en desarrollo técnico. La dupla Bottas–Pérez fue elegida no solo por su velocidad, sino por el liderazgo y conocimiento que aportarán en la construcción de un equipo competitivo desde cero.

El Cadillac Formula 1 Team cuenta con el respaldo de General Motors y TWG Motorsports y trabajará desde tres sedes estratégicas: Fishers (Indiana), Charlotte (Carolina del Norte) y Silverstone (Reino Unido), combinando innovación estadounidense con la experiencia europea en la F1.