Es momento de los jóvenes, que alcen la mano en el Tri: Aquino 

Monterrey, Nuevo León. El cambio generacional de a poco se va mostrando en la Selección Mexicana, situación que un experimentado en la materia como Javier Aquino, no dejó pasar para opinar.

El lateral de Tigres reiteró estar satisfecho con su etapa como seleccionado, además mostró su confianza al proceso de Jaime Lozano y aunque de esa generación cuando jugó ya nada más queda Guillermo Ochoa, existen elementos juveniles que pueden marcar la diferencia en los próximos años de cara al Mundial del 2026.

“Coincidí con Jaime cuando jugaba en Cruz Azul, pero lo que me hace feliz es tener buen nivel en el club, hacer historia. La selección está en rejuvenecimiento, solo queda ‘Memo’ de los jugadores grandes, entonces son etapas que uno cumple y estoy satisfecho con mi paso en la Selección. Me quedo con un buen proceso olímpico, dos copas del mundo y me quedo tranquillo. Es momento de que los jóvenes alcen la mano”, confesó en conferencia de prensa.

El ‘Tri’ posee un promedio de edad más arriba de los 28 años, sin embargo, este puede bajar considerando que hay futbolistas más jóvenes que vienen prometiendo grandes cosas y que el mismo ‘Jimmy’ ha visto, técnico que hasta la fecha sólo suma una derrota en nueve juegos (6 triunfos y dos empates).

Asimismo, el oaxaqueño negó tener problemas con el tema de naturalizados, jugadores que al ya ser considerados mexicanos, tienen la misma oportunidad de representar al país, tal y como ocurre con otras potencias del balompié mundial.

“No tengo ningún tema con eso, son mexicanos, y tienen la misma posibilidad de jugar en la Selección, como muchas selecciones que son potencia”, agregó.

El caso más sonado recientemente, ha sido el de Julián Quiñones, quien podría estar llamado para la fecha FIFA de noviembre dentro de la Concacaf Nations Leagues ante Honduras, los días 17 y 21 del mencionado mes.