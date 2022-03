Es Cerralvo cuna de campeones

Ubicado a poco más de 90 kilómetros de la capital de Nuevo León, Cerralvo, un municipio con poco menos de ocho mil habitantes, se ha convertido en la cuna de seleccionados estatales y nacionales en el Levantamiento de Pesas.

Con un proyecto iniciado en 2011 a través del Patronato Cerralvo impulsado por Grupo MASECA, que hoy dirige Juan González Moreno, el entrenador Azael Martínez comenzó con la detección de talento en este municipio trabajando con el equipo deportivo que al momento se tenía a la mano, y lo que inició en el patio de una casa como lugar de entrenamiento, se convirtió en una gran aventura.

“Hemos estado desde que había una barra que no giraba, todos llegábamos y peleábamos por esa barra porque era la buena y era un set de discos para todo el gimnasio, pero creo que todo eso nos ayudó bastante para formarnos como grandes atletas, porque valoramos lo que teníamos.” Recuerda María Isabel Barco, atleta múltiple campeona nacional para Nuevo León que desde los 13 años de edad llegó a formar parte del equipo de halteristas de Cerralvo.

Salir de un municipio con poco menos de mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, en donde la principal motivación de lograr un objetivo, en muchos casos es la necesidad, y que de no adherirse al deporte existen amplias posibilidades de ver sus caminos truncados, es el principal motivo de orgullo para estos atletas que radican en la Villa Deportiva del CARE “Niños Héroes” desde hace algunos años, enfocando su vida por completo al deporte.

“Esto es un pueblito muy chiquito y hemos logrado muchas cosas, no es que tengamos siempre todo el equipo (material deportivo) o tengamos el mejor equipo, eso no importa, con que tú tengas las ganas de hacer algo, lo vas a lograr.” Menciona Wilfredo Alemán Juárez, una de las promesas para Nuevo León y para México, quien en 2021 se colgó tres oros, proclamándose campeón panamericano sub 15 en la división de los 49 kg.

A lo largo de los años se han incorporado atletas que comenzaron su historia compitiendo por su municipio en la Olimpiada Nuevo León, para después formar parte del seleccionado estatal y muchos de ellos han logrado representar a México en el extranjero.

“Los hemos visto competir en esferas estatales, nacionales e internacionales, es una gran sensación saber que son chicos que conocemos de toda la vida, que conocemos a sus familiares. La disciplina que ellos tienen, los entrenadores que tienen como Azael (Martínez), y también es muy importante el apoyo del gobierno del estado y del INDE. Con los resultados de estos muchachos es un claro mensaje de que los jóvenes ya no tienen que estar en la calle viendo cosas oscuras, hay muchas cosas donde los jóvenes de Cerralvo pueden brillar y ellos lo han demostrado.” Expresó en entrevista Baltazar Martínez Montemayor, presidente municipal de Cerralvo, Nuevo León, tras visitar la práctica de los pesistas.

Los halteristas de Cerralvo han logrado incrementar su cosecha de medallas de oro año con año en las anteriormente llamadas Olimpiadas Nacionales, hoy Nacionales CONADE; en 2021 estos “guerreros” batieron su propio récord al conseguir 16 medallas de oro, con lo que el estado se proclamó campeón nacional al sumar un total de 46 metales áureos, sacrificios que les han rendido frutos.

“Nos ha enseñado a valorar lo que tenemos y a no dejar de pensar de dónde venimos, es algo que siempre vamos a llevar, venimos de aquí y siempre vamos a ser de aquí, a donde sea que lleguemos en el mundo es la humildad que siempre nos va a caracterizar, que venimos de Cerralvo.” Expresó “Chabela” Barco, como es nombrada por sus compañeros.

El Centro Regional de Desarrollo Deportivo de Cerralvo (CRDD) es, sin duda, uno de los más grandes semilleros deportivos que tiene el estado en las zonas rurales, un lugar en donde se lucha por lo que se quiere, y el deporte se ha convertido en la principal motivación entre la población joven.

“Salir de aquí es como algo nuevo, y siempre siento la presión por demostrar quién soy y de dónde vengo, todo eso, y me da mucho orgullo porque yo vengo de nada, de un pueblo muy chico, me da orgullo ir a otras partes a representar lo que soy y de donde soy.” Finalizó Jonathan Ramos Chaires, uno de los atletas que han conseguido triunfos representando a México, apenas en 2021 se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021.

El CRDD de Cerralvo recibe niñas y niños desde iniciación, así como categorías escolares, infantiles, juveniles y mayores, en las disciplinas de Halterofilia, Luchas Asociadas y Atletismo. Uno de los proyectos a corto y mediano plazo, es permear en otros municipios la forma de trabajo que ha logrado resultados positivos para incrementar el número de halteristas para selecciones Nuevo León en los próximos años.

