Enzo Fernández niega una salida del Chelsea: “Estoy muy feliz aquí”

Londres, 6 feb (EFE).- El centrocampista argentino Enzo Fernández aseguró este viernes que está muy feliz en el Chelsea inglés y que espera ganar muchos títulos con ese club, despejando los rumores sobre una posible salida.

El campeón del mundo con Argentina en 2022 aún tiene varios años de contrato por delante, pero en las últimas semanas se ha rumoreado una posible salida que el propio jugador ha descartado en una entrevista en Sky Sports.

“Estoy muy agradecido por los tres años que llevo aquí. Hemos ido de peor a mejor y estar hoy aquí me hace muy feliz”, aseguró Enzo.

“Quiero ganar títulos con el club porque eso es lo que demanda este club. Estoy muy conectado con el club y me siento muy bien, así que espero ganar muchos títulos aquí”, indicó.

Desde su llegada en enero de 2023 procedente del Benfica por 120 millones, Enzo ha disputado 15 encuentros con el Chelsea, con 27 goles y 32 asistencias.

Esta semana ha sido nominado a mejor jugador de la Premier League en enero, tras marcar tres goles y repartido una asistencia en los cinco partidos que ha disputado este mes, incluyendo el tanto del empate en el Etihad Stadium contra el Manchester City y el gol de la victoria en el tiempo de prolongación contra el West Ham United.

Con ocho goles en Premier League, esta ya es la temporada más prolífica del argentino desde que llegó a Europa y está a sólo un gol de desempatar con su último curso en River Plate. Además, es el segundo máximo goleador del Chelsea en el campeonato doméstico, sólo superado por las nueve dianas de Joao Pedro, mientras que entre todas las competiciones suma once tantos por los doce del brasileño.

Desde la salida de Enzo Maresca el pasado 1 de enero, Fernández no conoce la derrota en liga, ni con el técnico interino que dirigió al Chelsea contra el Manchester City ni en los tres duelos posteriores que ha dirigido Liam Rosenior.

Con el técnico inglés, además, Enzo Fernández ha vuelto a jugar en el centro del campo junto al ecuatoriano Moisés Caicedo, en lugar de ser un ’10’ que despliegue su juego más cerca del área. EFE

(c) Agencia EFE