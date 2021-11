Entregan Premio Estatal del Deporte 2021

Tras su gran actuación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, los atletas del INDE; Carolina Mendoza, Juan Manuel Celaya, Diego Balleza, Román Ruiz y el entrenador Erwin Laberdesque, recibieron de manos del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García y de la titular de la oficina Amar a Nuevo León, el Premio Estatal del Deporte 2021.

“Un orgullo poder estrechar la mano del gobernador del estado y compartir el podio con las demás autoridades. Contento de ser reconocido por todo el trabajo realizado en este día tan importante para todos los mexicanos.” Mencionó el clavadista Juan Manuel Celaya, quien culminó como cuarto lugar olímpico en el trampolín de 3 metros.

El escenario fue nuevamente el desfile del aniversario 111 de la Revolución Mexicana, realizado en el histórico Palacio de Gobierno, que nuevamente volvió a vivir este magno evento tras un año de ausencia debido a la pandemia por el COVID-19.

“Ser orgullosamente regio y represente a la Secretaría de Marina y a mi país en competencia nacionales e internacionales ha sido es y será una satisfacción súper grande, agradecidos con Samuel por el apoyo que nos da y que nos dará rumbo a Paris 2024.” Comentó el también clavadista y cuarto lugar olímpico Diego Balleza, quien además representa a la Secretaría de Marina Armada de México.

Con la presencia en el templete del Director General del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte en el estado, Coach Frank González, cada uno de los ganadores del PED 2021 recibieron un estímulo económico por $44,000.00 M.N. “Una experiencia inigualable, no sólo es un reconocimiento a mi persona, es para toda una comunidad.

Me siento sumamente orgulloso de lo que hemos logrado en conjunto, esto es un premio al esfuerzo, dedicación y sólo me motiva a buscar más resultados. Feliz porque mi padre y madre han ganado este premio anteriormente y ahora me toca a mí.

Siempre agradecido con nuestro señor gobernador Samuel García y a todo el equipo de trabajo del INDE encabezado por el Coach Frank.” Dijo el entrenador Erwin Laberdesque, quien prepara a Román Ruiz, otro de los atletas ganadores y cuarto lugar en los Juegos Paralímpicos de Tokio en el Lanzamiento de Bala.

Con información del INDE