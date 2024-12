Enfrentaremos al más grande de México: Martín Demichelis

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados medirán fuerzas ante América por la serie del título del Apertura 2024, rival del cual Martín Demichelis tiene muy en claro que será de mucho cuidado y respeto.

El técnico albiazul reconoció la calidad de las “águilas”, por lo que habrá que asumir la responsabilidad asignada por la gente de confianza que lo trajo al país, de vencer al actual bicampeón mexicano.

“Esta es una nueva experiencia, orgulloso de estar acá y experimentar esta primera final, a poco tiempo de haber llegado a la liga MX, no había pasado a esta liga como jugador de futbol, imaginábamos y deseábamos, veníamos muy ilusionados de asumir la responsabilidad que nos asignó la gente que nos fue a buscar a Argentina.

Acá estamos, merecidamente en la final, muy preparado para encarar los dos partidos contra el equipo más grande del futbol mexicano, bicampeón, el profe que ha llegado a tres finales, con un plantel que supo sacar dos situaciones muy difíciles como echar al Toluca y eliminar a Cruz Azul, ambos con ventaja deportiva, vamos a ver dos partidos muy lindos”, dijo.

Por otro lado, destacó que no será igual que enfrentar al Atlético de San Luis, tendiendo en cuenta la búsqueda del protagonismo en el terreno de juego.

“Uno siempre quiere salir y ser protagonista, jugar cerca del arco rival, siempre lo dije, no se juega bien cuando uno quiere, sino cuando uno quiere, fuimos a jugar el segundo partido con pumas, no queríamos hacer ese primer tiempo y corregimos, fuimos contundentes. Con San Luis no fue lo de Pumas, pero brillamos de local, bueno, en el momento en el que nos tuvimos que hacer responsables, sacamos nuestra mejor versión, vimos a un equipo que nuca batalló contra un grandísimo rival como San Luis. Qué vamos a ver, son diferentes, vamos a afrontar a campeón, no va a tener nada que ver con San Luis”, añadió.

El “Micho” culminó la charla negando alguna ventaja ni desventaja en la llave por el campeonato, misma en la que espera un gran papel de su plantilla al contar con un grupo bastante unido y sediento de campeonar.

“El grupo está muy unido, ilusionado, el fútbol es para hacerle bien y hacer feliz, ver la cara de los jugadores personas que disfrutan del momento, se los dije a los jugadores esta semana, que la disfrutan porque pocos juegan la final, es normal, para llegar bien a la hora del partido, se tiene que disfrutar el previo.

Son finales, no hay ventaja ni desventaja, no creo que haya un jugador que no quiera salir a jugar los partidos, en caso de igualdad, tendremos la posibilidad de tener más tiempo en la final con el apoyo de la gente, en principio es 90 y 90, no hay ventaja, para nosotros es hermoso, si lo escribíamos antes de empezar, lo queríamos así, primero es el partido de mañana y cerrar en casa”, finalizó.

La ida está pactada para las 20:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, inesperada sede ante la actual remodelación del Azteca de cara al Mundial 2026.