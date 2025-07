En Tigres puedo volver a sentir mi conexión y alegría por el fútbol: María Sánchez

Monterrey, Nuevo León. Tigres Femenil ya tiene a su tercer refuerzo en sus filas, se trata de María Sánchez, quien se mostró feliz de su regreso con las felinas tras cuatro años fuera.

La apodada “Bombi” reconoció que como amazona volverá a sentir conexión y alegría con el fútbol, como lo hizo en su primera etapa auriazul.

“Tigres ha sido un lugar donde he sido feliz. Estoy en un punto de mi carrera donde me está costando un poquito tener esa conexión y alegría con el fútbol y aquí es un lugar donde siempre lo tuve y lo puedo volver a tener. Soy muy feliz, desde que supe que regresaba he sentido que Tigres siempre ha sido mi casa. Así que feliz de estar aquí”.

Bajo esta misma línea, Sánchez expresó su emoción por volver a disputar un partido en el “Volcán” y sentir nuevamente la calidez de la afición regia.

“Siento que he tenido siempre, esa relación con Tigres, desde los años que estuve fuera pero me toca volver y representar a esta institución a la afición, que es algo que me hace feliz y es algo que siempre quise hacer y me toca hacerlo otra vez.

Es algo que siempre quise volver a sentir, cuando estaba aquí eran tiempos de regreso se Covid y ahora puedo vivir con todos el potencial esa conexión de la afición y jugar frente a la afición de Tigres”, añadió.

Por último, la ofensora confesó tener conocimiento de algunos cambios que ha sufrido la institución, esto desde la última vez que vistió la casaca felina.

“Algunas de mis compañeras me han dicho que va a ser muy diferente a cuando estaba aquí. En cuanto a instalaciones, a todo lo que tiene hoy el fútbol femenil, asi que estoy muy emocionada de poder ver todo lo que ha cambiado.

Pero algo que sigo llegando conmigo ese esa conexión con la afición y ser parte de Tigres y representar a Tigres otra vez. Tigres no solo quiere ser el mejor equipo de México, sino uno de los mejores del mundo y me emociona ser parte de este proyecto”, finalizó.

Procedente del San Diego Waves (2022-2015), María estuvo un año con las universitarias (2021), donde pudo levantarse con el Clausura de dicho año, siendo el único título como felina previo a irse hacia el Houston Dash de la NWSL (2022-2023).