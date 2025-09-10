El crecimiento de las grandes ciudades, como Monterrey y el área metropolitana, aunado a intereses particulares y abusos de políticos insensibles, ha contribuido para que el futbol-11 se encuentre en peligro de extinción. (ejemplo, los campos del río Santa Catarina).

Este deporte, el más económico, donde participa un mayor número de elementos, sin embargo requiere de un mayor espacio, por ello han surgido ligas privadas que promueven el fut-7 y fut-9, las cuales van a la alza, aún y que el costo económico sea más alto.

La mayoría de los campos de fut-11 están en terrenos municipales, aunque algunas ligas, como Popular Escobedo se mantiene vigente a través de 57 años, gracias a su presidente Carlos Medina, quien no obstante haber perdido muchos campos siempre está en busca de nuevos espacios.

Se acabaron aquellas canchas de barrio y los mensajes en la convocatoria: “los juegos serán en los campos de la liga, más los que registren los equipos de nuevo ingreso!”