En ningún momento nos insulta: Culebro sobre el castigo a Nahuel

Monterrey, Nuevo León. Tras la resolución de la Comisión Disciplinaria a los casos de Nahuel Guzmán y la alineación indebida, el equipo de Tigres no se quedó callado y convocó a una rueda de prensa para asumir las culpas en ambas partes.

La dirigencia, comandada por Mauricio Culebro, hizo acto de presencia junto a Antonio Sancho y Miguel Herrera, en donde el presente auriazul no le encontró sentido a lo redactado por el comunicado en el que dicen que los insultos lanzados por Guzmán fueron hacia la propia directiva felina.

“Hay que aclarar bien eso, el comunicado está un poco escueto. En ningún momento nos dice” sin vergüenzas” o “corruptos” a nosotros. Nahuel sale en la calentura del juego y empieza a gritar en el vestidor, no me siento agredido ni mucho menos. Entonces, no va por ahí, él estaba bajo de los vestidor y yo no estaba ahí ni en el túnel”, mencionó.

Lo anterior dicho le hico más eco Sancho, quien estuvo muy cerca del ‘Patón’ en sus actos, por lo que desconoce el porqué se dijo eso.

“Estuve presente, creo que Nahuel sale caliente por la expulsión pero si alguien tiene una excelente relación con él soy yo y pues ahí quedó. No sé (porque se redactó así el comunicado) eso nosotros asumimos las sanciones con lo que dictamina la Comisión Disciplinaria pero hasta ahí. La sanción ya la impusieron y las cosas internas se quedan entre nosotros, no creo que tenga que cambiar ahora”, explicó.

En cuanto a la alineación indebida, Culebro mandó una fuerte disculpa a la afición por el grave error técnico, mismo que pudo ser peor en dado caso de pasar haber pasado a la final.

“Quisiera ofrecer una disculpa a la afición, donde por un error incurrimos en una alineación indebida. Acatamos y aceptamos la resolución de la Comisión Disciplinaria, sabemos que este tipo de errores no puede pasar en una institución como Tigres”, dijo Culebro.

Bajo esta misma línea, el ‘Piojo’ asumió nuevamente la responsabilidad por ello y no quiso que se buscaran culpables en su cuerpo técnico.

“Como les gusta ver sangre a ustedes. Les dije desde el día del partido, el único responsable de lo deportivo soy yo, hoy agradezco estra con esta directiva que ha respaldado el proyecto y los jugadores que se matan. Tendré que reconocer mi error, me equivoqué y con el afán de estar buscando el juego e ir a buscar los goles, se los expliqué con lujo de detalles. Me parece que no es buscar quien, yo lo soy el responsable.

Después hay gente que está trabajando aquí que tenemos que estar atentos todos pero no es que a uno a otros se nos fue, se nos fue a todos en el área técnica. Pero el responsable soy yo, no busquen vueltas”, remarcó.

Será hasta el 10 de junio que rearme filas de cara a la pretemporada del Apertura 2022.