En Europa no se ve mucho el fútbol mexicano: Diego Lainez

Monterrey, Nuevo León. Bien dicen que las verdades duelen y Diego Lainez no se quedó atrás, al confesar que en Europa no se ve mucho el fútbol mexicano.

El ofensor de Tigres fue cuestionando sobre el por qué varias estrellas de viejo continente prefieren México que otras ligas, sin embargo, con todo y si experiencia en el balompié español y portugués, opinó que allá se cuenta con malas expectativas del fútbol azteca.

“Pedimos referencias cuando vas con un equipo, antes hablas y preguntas que tal está el equipo en la Liga. El caso de Tigres ha tenido grandes contrataciones, me imagino que a André también le han preguntado el cómo está la liga y el nivel. Allá no se ve mucho el fútbol mexicano, a lo mejor tienen una idea muy equivocada, el fútbol mexicano es competitivo, vemos que figuras vienen y no es fácil, no todos pueden llegar a su máximo nivel aquí, es diferente a allá.

Es eso, entre más jugadores que se han venido sumando y entre colegas exigen las preguntas, ves los proyectos, el crecimiento de la liga y de los estadios y creo que va por ahí, entre más se mueva el mercados más referencias hay más comienzan a ver para acá en todos los sentidos”, comento en conferencia de prensa.

Asimismo, el “Factor” reaccionó a la inminente llegada de Sergio Ramos a vestir la casaca de Rayados, considerándolo un gran fichaje por lo que representa el zaguero a nivel fútbol mundial.

“Me tocó competir contra él en España, es un gran jugador, es un jugador que ha marcado la historia en el fútbol, no tengo más palabras todos sabemos quién es y la clase de jugador que es”, agregó.