Empate justo entre Rayados y Tigres: Doménec Torrent 

Monterrey, Nuevo León. El Clásico Regio 141 no tuvo dueño tras el empate 1-1 entre Rayados y Tigres, resultado bastante justo para Doménec Torrent.

El técnico español destacó que esta clase de juegos se definen en pequeños detalles, por lo que cualquier equipo pudo haber ganado.

“Al final un empate que podríamos decir que es justo por el mérito de los dos equipos, Tigres está jugando muy bien a fútbol , damos el empate, no nos gusta empatar y en un clásico menos pero tal como ha ido el partido creo que es justo para los dos equipos. Son partidos que los pequeños detalles te cambian todo, cuando quedas con 10 normalmente te ordenas más, esto pasa casi en todos los equipos, que te ordenas más porque sabes que los uno menos.

Entonces repito, podían ganar, podíamos ganar, conformes con el empate seguramente no se van ni ellos ni nosotros, pero creo que ha sido un partido muy igualado en este sentido”, confesó.

Bajo esta misma línea, dijo sentirse preocupado por las formas de juego que por los resultados en sí, aseverando que tanto la expulsión de Jorge Rodríguez y el empate, eran evitables.

“Me preocupa más el juego que la falta de resultados, el día siguiente ya lo estamos analizando porque yo creo que el primer gol era habitable y la expulsión también era habitable, son errores nuestros que como dicen en el tenis no forjados, era un balón que era nuestro, pérdida, contraataque y gol y también balón nuestro, pérdida, no forzada y expulsión”, añadió.

El catalán culminó expresando cómo fue vivir su primer derbi norteño, esto luego de sus polémicas declaraciones donde catalogaba el encuentro como “un partido más”.

“La gente, las caras, la emoción que tenían, que hacían sentir que para ellos era muy muy muy especial, entonces la llegada ha sido espectacular, muy emotiva por parte de nuestros aficionados, no les hemos podido regalar una victoria, intentaremos hacerlo la próxima vez, pero sí que ha sido, además creo que ha habido un ambiente muy sano durante el juego.

Las ficciones normales entre jugadores, pero al final esto es deporte, somos deportistas, entendemos que es un partido muy diferente a los otros, porque es el Clásico de México, además con dos equipos que siempre luchan para ganar campeonatos o estar arriba, y bueno, espectacular, como nos han recibido, el ambiente en el campo, nos ha faltado regalarle los tres puntos a la afición”, finalizó.