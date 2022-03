Empate deja impotencia: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. El empate de último minuto que Cruz Azul le sacó a Tigres vaya que dejó insatisfecho a Miguel Herrera, quien quedó con mucha impotencia al perder lo que era el sexto triunfo consecutivo en sus bolsillos.

El ‘Piojo’ manifestó que su plantilla fue muy superior al rival, pero la falta de contundencia volvió a ser factor en un duelo que consideró, pudieron irse al descanso con 3 o 4 goles de ventaja.

“Está la impotencia, el equipo tuvo para hacer 3 o 4 goles más, no pudimos hacer más goles y los últimos minutos cuando tuvimos que ser sólidos, dejamos salir al equipo y sobra gente de ellos en el área, nos da impotencia porque pudimos haber finiquitado el partido mucho antes.

Me parece que el equipo está siendo superior a sus rivales. Ellos se van al vestidor con un gol de suerte y con más tiempo de lo agregado, hubo un equipo en a la cancha, si tenemos que trabajar en el orden y solidez, tranquilo porque el equipo genera bien, pero no estamos siendo equilibrados, estamos haciendo goles y estamos recibiendo, tenemos que buscar ese equilibrio, en una liguilla cosas como estas te dejan fuera”, comentó.

Bajo esta misma línea, Herrera dejó en claro que su equipo jamás mostró relajación, simplemente no tuvieron la puntería afinada, errores que en Liguilla pueden costar caro.

“No nos relajamos, el equipo generó 5 jugadas de gol claras, eso no es relajarse, no la metimos, no tuvimos la certeza de hacer el tercer gol, pero está ahí, intenté cerrar el partido en la liguilla pasada y se me fue, es la disyuntiva del fútbol, el equipo intenta cerrar el partido entra Soteldo y hace 3 o 4 oportunidades de gol, tenemos las posibilidades, hubiéramos metido una y el partido se acaba 3-1 pero sí es importante la parte defensiva”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez